Sanidad apuesta por el "uso de mascarillas siempre que sea posible"

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho este miércoles, minutos antes de presentar la solicitud de Madrid para pasar a la fase 1, que la Comunidad apuesta por el "uso de mascarillas siempre que sea posible", por la responsabilidad individual y el distanciamiento social, además del control exhaustivo de los nuevos contagios que es "fundamental para contener al virus".

En una entrevista con Radio Nacional, el consejero ha dicho que "no hay por qué restringir los aforos" si se mantienen estas medidas de protección, y ha defendido que "Madrid está preparado" para un eventual repunte, por lo que sería "una mala noticia" que el Ministerio de Sanidad volviese a denegar la solicitud, ya que ahora los datos de contagios "son mejores, hay más disponibilidad de camas de UCI y la situación está bastante mejor que la semana pasada".

Tras la reunión bilateral celebrada el pasado viernes, donde el Ministerio planteó la necesidad de "evolucionar en el seguimiento de los casos nuevos, detectados principalmente en Atención Primaria", la Consejería ha apostado por "un refuerzo personal" en Primaria y en Salud Pública, tanto en la parte epidemiológica como técnica, y sobre todo "articular un circuito para que los casos nuevos tuviesen la garantía de realizar la PCR, la constante epidemiológica y hacer la encuesta de la red de contactos", para tomar decisiones de aislamiento.

"Este proceso que Madrid ya ha puesto en marcha este lunes", es lo que se aporta en este nuevo informe, junto con los datos asistenciales "que son mejores que la semana pasada. Ahora hay más disponibilidad de camas de UCI y de hospitalización porque la ocupación va bajando, y la situación es bastante mejor que la semana pasada", ha dicho.

La evolución de la pandemia en Madrid en cuanto al control asistencial, "vamos viendo que tenemos una situación de mayor control", según el consejero, que ha recalcado que Madrid todavía tendrá una reunión bilateral con el ministerio para explicar sus propuestas en fase 1.

"Hemos apostado decididamente por el uso de mascarillas siempre que sea posible" por parte de la población, según Escudero, que al ser preguntado por la obligatoriedad que plantean otras CCAA, ha insistido en su uso "el máximo tiempo posible" dejando la puerta abierta a alguna "interpretación" en el ámbito de la hostelería, y siempre teniendo como máxima "la responsabilidad individual que los ciudadanos están demostrando en estos días para seguir conteniendo al virus".

Si se mantienen "la responsabilidad individual, distanciamiento social y el lavado de manos", no habría no hay por que restringir los aforos. "Desescalar no es fácil" y hay que "ir desde lo básico para poder emprender el resto", según plantea la solicitud, dijo Escudero que detalló que este informe irá firmado por él, al igual que el de la semana pasada, al ser un documento multidisciplinar de distintas áreas.

A su juicio, sería una "mala noticia" no pasar de fase, Madrid ha mejorado "sobre todo con el control de casos nuevos", y hay que "ir poco a poco ganando normalidad, no entenderíamos no pasar a la fase 1", ya que la Comunidad ha "cumplido con creces" las exigencias del Ministerio.

En un centro de hostelería, "si uno mantiene su mascarilla, el distanciamiento y su lavado de manos", no hay que restringir aforo. "No hagamos más complicada la desescalada de lo que es, tratemos de simplificar con criterios de contención del virus", ya que "nuestra mayor fortaleza es la responsabilidad de los ciudadanos", concluyó.