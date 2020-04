Madrid pide autorización al Gobierno para endeudarse por 2.000 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno central que aplique de forma inmediata cambios normativos para conceder al Ejecutivo regional "una autorización adicional de endeudamiento equivalente", por un importe de 2.000 millones de euros, para afrontar los efectos del coronavirus en la región.

Díaz Ayuso explica, en una carta que ha enviado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta cantidad se destinaría a agilizar la respuesta a esta crisis hasta que se pueda articular y desembolsar el fondo extraordinario no reembolsable para las comunidades autónomas, cuya creación considera "ineludible".

Las estimaciones de mayor gasto derivado del impacto del COVID-19 que ha realizado en la Comunidad de Madrid ascienden a un importe mínimo de 2.000 millones de euros en 2020, sumando "el mayor gasto por actuaciones sanitarias y otras áreas críticas, y las actuaciones de ayuda al tejido productivo (empresas, pymes, autónomos y trabajadores", precisa la presidenta regional en la misiva.

Díaz Ayuso solicita al Gobierno de la nación "que provea a cada una de las comunidades autónomas de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica".

No obstante, agrega en el texto, y hasta que se pueda articular el fondo no reembolsable, "como no hay un minuto que perder", la Comunidad de Madrid está dispuesta a anticipar la movilización de estos recursos.

Para ello, plantea que el Gobierno de la nación haga las modificaciones normativas correspondientes que permitan a las comunidades autónomas considerar como créditos ampliables, u otras variaciones con efecto equivalente, todas las partidas afectadas por esta tensión sanitaria y económica, de manera que pueda contabilizar presupuestariamente todo el gasto extra derivado del impacto del coronavirus.

Además, ve "imprescindible" que conceda las autorizaciones de endeudamiento por los importes en que se amplíen o modifiquen los créditos afectados, ya que, en caso contrario, no podrían pagarse las actuaciones requeridas y, por tanto, aumentaría el periodo medio de pago.

Díaz Ayuso reconoce que se trata "de un cambio normativo para poder ampliar créditos, excediendo, en todo caso, del presupuesto ordinario de 2020, así como un endeudamiento adicional al margen del presupuesto ordinario de 2020 por el importe necesario.

Todo ello, agrega, debe ser "al margen de los recursos comprometidos del sistema de financiación autonómica, incluido el avance de la liquidación de 2018" que la ministra ha planteado a las comunidades autónomas, por ser dichos recursos los que correspondían a una situación "ordinaria".

En la carta, la presidenta de la Comunidad de Madrid expresa a la titular de Hacienda "el firme compromiso" del Gobierno regional "con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda, así como de la regla de gasto y del periodo medio de pago".

Por eso, Díaz Ayuso le propone mantener los nuevos objetivos que se fijen en 2020 para el presupuesto ordinario y, al mismo tiempo, que estas medidas extraordinarias de gasto contabilicen al margen de su cumplimiento.

De este modo, añade, se podría asegurar que el presupuesto ordinario sigue en línea con la tendencia de reducción de déficit y deuda sobre el PIB y con el cumplimiento del resto de objetivos, al tiempo que se facilitaría la actuación en el cortísimo plazo para afrontar la actual crisis sanitaria.

"Solo mediante a cooperación de todas las Administraciones, sin distinción de regiones o colores políticos, podremos sostener un combate eficaz contra esta pandemia", sostiene la presidenta madrileña.

"Sé ministra que las dos tenemos como objetivo ganar la guerra al coronavirus y proteger a nuestros ciudadanos", ha trasladado a la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno.