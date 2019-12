Madrid asume de manera "transitoria y excepcional" los residuos del este

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido asumir en la planta de Valdemingómez "de manera transitoria y excepcional" la gestión de los residuos de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este, tras la petición "formal" de la Comunidad de Madrid ante el cierre este sábado del vertedero de Alcalá de Henares.

Fuentes municipales explican que la decisión se toma después de esta petición "formal" por parte de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Paloma Martín, "y tras recibir el informe del Gobierno regional que pone de manifiesto que la única alternativa viable y legal, técnica y medioambientalmente es Valdemingómez".

El Ayuntamiento de Madrid destaca que la Mancomunidad ha aceptado todas sus condiciones: un plazo de 12 meses prorrogables a un máximo de 6, gestionar únicamente los residuos domiciliarios que lleguen debidamente identificados y que todo esto no suponga un gasto para el Ayuntamiento, puesto que el traslado y la gestión de la basura correrá a cargo de la Mancomunidad.

La Mancomunidad también ha aceptado la condición de reciprocidad, que implica que Valdemingómez enviará la misma cantidad de residuos domésticos que haya recibido cuando empiece a funcionar la planta de Loeches en sustitución de la de Alcalá de Henares.

Además, el Ayuntamiento solicitará a la Comunidad de Madrid un estudio sobre la gestión de los residuos en el resto de mancomunidades "para que esta situación no se vuelva a producir en el futuro".

Los residuos de los municipios del este, que agrupan a más de 775.000 habitantes, comenzarán a llegar a Valdemingómez este sábado 28 de diciembre, día previsto del cierre del vertedero de Alcalá de Henares.

En funcionamiento desde 1984, este vertedero gestiona unas 200.000 toneladas de basura al año de alrededor de 700.000 habitantes y este viernes por la noche recibirá residuos por última vez.

La solución para la gestión de la basura generada en los municipios del este hasta la apertura de la planta de Loeches, prevista para principios de 2021, llega por lo tanto in extremis.

Tanto la Mancomunidad del Este como la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), eran partidarios de usar la planta de Valdemingómez de forma temporal.

Sin embargo, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, rechazaba esta opción, lo que había provocado un choque en el seno del Gobierno municipal.

"Si la Comunidad no nos obliga, yo no me siento obligada a asumir los residuos de nadie", llegó a decir Villacís este jueves.

La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha solicitado este viernes al Ayuntamiento de Madrid que se hiciera cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este de manera transitoria y excepcional.

Previamente, la Comunidad había trasladado por escrito al Ayuntamiento esta misma petición, la última vez el pasado jueves en una carta en la que reiteraban la "necesidad" de que comunicaran la disponibilidad de la planta de Valdemingómez "a la mayor urgencia".