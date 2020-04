Madrid pide al Gobierno una hoja de ruta para reactivar el turismo

La Comunidad de Madrid ha reclamado este lunes al Gobierno central que ponga en marcha lo antes posible "una hoja de ruta" que permita al sector turístico retomar su actividad, de forma escalonada y teniendo siempre en cuenta los criterios que establezcan la autoridades sanitarias por el COVID-19.

La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha hecho esta petición al Ejecutivo central a través de una carta que ha enviado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Rivera de la Cruz ha planteado que "en algún momento puede haber una actividad limitada y controlada en hotelería y hostelería, que permitirá la supervivencia de muchos negocios y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo", según un comunicado del Ejecutivo madrileño.

La consejera ha calificado de "muy sensata" la forma en la que la ministra Maroto apelaba la pasada semana a la importancia del turismo interno en estos momentos, y la necesidad de potenciar los viajes de cercanía, cuando el mundo no está preparado para grandes desplazamientos.

Sin embargo, en alusión a declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ponían como horizonte para el comienzo de esta actividad finales de este año, Rivera de la Cruz ha pedido al Ejecutivo central que se abstenga de desplazar a este sector al "último turno" de la desescalada.

"Las declaraciones de la ministra de Trabajo no hacen matices ni señalan diferencias", según Rivera de la Cruz, quien ha criticado que además "se limitan a dar cerrojazo sobre las mínimas posibilidades de reactivación de la actividad turística poniendo como horizonte el fin de 2020".

En la misiva, ha apuntado que la casuística de estos negocios es muy amplia y ha abogado por "analizar las distintas circunstancias antes de tomar decisiones".

Rivera de la Cruz ha hecho hincapié en que, por supuesto, la decisión de apertura de los establecimientos del sector turístico debe tomarse "siguiendo criterios exclusivamente sanitarios".

No obstante, el Ejecutivo regional solicita que hasta que no exista un claro posicionamiento del Ministerio de Sanidad, "se intente desde el Gobierno no hacer declaraciones que desorientan a empresarios, trabajadores y viajeros y que provocan un considerable desánimo en un sector que está pasando por unos momentos durísimos".

Asimismo, Rivera de la Cruz ha agradecido en su carta el "comportamiento admirable" de la industria hotelera y hostelera durante esta crisis, que, en su opinión, debe verse compensado con "certezas y esperanza".

"Por eso, le pido que se reúna cuanto antes con representantes del sector y, siempre bajo el estricto control del Ministerio de Sanidad, diseñen una desescalada razonable para el turismo y la hostelería", ha indicado la consejera.

La Comunidad de Madrid ha instado en su misiva al Gobierno central a preparar el "regreso a la normalidad" para uno de los sectores clave en la economía del país.

"Le ruego que empiece ya a prepararse una hoja de ruta para la reapertura y, sobre todo, que desde el Gobierno no partan manifestaciones equívocas que llamen a la confusión y a la desesperanza", ha solicitado Rivera de la Cruz.