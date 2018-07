Madrid se teñirá de arcoíris por el Orgullo LGTBIQ+

Entre uno y dos millones de personas se espera que participen esta tarde en el acto central de las fiestas del Orgullo LGTBIQ+, la manifestación y el posterior desfile de 47 carrozas que recorrerán las calles de Madrid, vigilado por unos mil policías que garantizarán la seguridad en el centro de la capital.

La marcha, convocada por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), partirá a las 17:30 horas desde Atocha hasta Colón.

Tras la revolución de la celebración del Orgullo Mundial, este año centrará sus reivindicaciones en los derechos de las personas transexuales, bajo el lema "Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad".

En la cabecera de la manifestación participarán los colectivos representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, CCOO, UGT y de diversos colectivos LGTBIQ+ y organizaciones sociales, entre otros, como en anteriores ocasiones.

Sin embargo, los convocantes han impuesto este año un veto al PP y al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para participar en los actos centrales de esta fiesta por no haber desarrollado aún las dos leyes del colectivo LGTBIQ+ tras dos años de su aprobación en la Asamblea de Madrid.

Garrido ha asegurado hoy que no irá a la manifestación porque no ha sido invitado, pese a que considera que no hay "ninguna razón" y representar "a todos los madrileños".

Del Gobierno regional sí asistirá el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos. Pese a no estar invitado participará en los actos centrales del Orgullo, aunque no estará presente en la cabecera con el resto de representantes políticos, colectivos y convocantes de la marcha.

Por el momento, están confirmados la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Economía, Nadia Calviño.

También asistirán el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís; y el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

De Podemos acudirán el candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, y la portavoz de la formación morada en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta.

Por parte del PSOE-M, el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y la portavoz en el Ayuntamiento Purificación Causapié.

Este año, en el que se homenajea el cuarenta aniversario de la primera marcha por los derechos LTGBIQ+ en la ciudad, la manifestación volverá a discurrir entre vallas y con otras restricciones al tráfico de vehículos pesados, y en la que alrededor de 3.000 efectivos entre policías y miembros de los servicios de emergencias velarán por la seguridad de los asistentes.

Junto con el vallado del desfile, novedad de la pasada edición, también se volverá a reforzar la seguridad con la interposición de vehículos en todas las intersecciones de acceso a la marcha y se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos en el distrito Centro y algunos barrios de los de Salamanca, Retiro y Chamberí.

Otra de las medidas habituales durante la jornada será la restricción del tráfico y estacionamiento hasta el domingo para todo tipo de vehículos, incluidos motos y bicicletas, dentro del perímetro del barrio de Justicia, comprendido entre las calles de Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, Paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía.

En cuanto al transporte, Metro retrasará su hora de cierre hasta las 2:30 del domingo, se reforzará las líneas de autobuses interurbanas y los servicios diurnos y nocturnos en las líneas urbanas de la EMT y habrá aumento de circulación en los trenes de Cercanías.

CCOO y UGT habían convocado una huelga de 24 horas en el suburbano madrileño para el día central del Orgullo LGTBIQ+ por la imposición de Metro de Madrid de prolongar la jornada laboral, pero finalmente ha sido desconvocada al ratificar los trabajadores el acuerdo del comité y la dirección de la empresa sobre la fórmula de compensación por hacer horas extra.

El Sindicato de Maquinistas de Metro, que no se une a esta huelga, sí ha convocado un paro entre las 02:00 y las 03:00 horas de la madrugada de este domingo en protesta por la ampliación de horario impuesta por Metro a los trabajadores sin consultarles.

EMT reforzará la frecuencia de un total de 25 líneas, con una oferta de 83.000 plazas adicionales, y Renfe ofrecerá cerca de 700.000 plazas extra de manera que todos los trenes excepto los de la línea C9 circularán en doble composición, es decir, con el doble de capacidad.