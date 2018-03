Manifestaciones contra las agresiones sexuales por Día de la Mujer en India

Miles de mujeres indias salieron hoy a la calle durante el Día Internacional de la Mujer para demandar igualdad de derechos y el fin de las agresiones sexuales, una lacra muchas veces silenciada en el país por razones culturales o de estigma social.

Unas 2.000 manifestantes formaron una cadena humana alrededor de la céntrica zona de Connaught Place de Nueva Delhi convocadas por el movimiento "Rape Roko" (Stop Violaciones), una iniciativa lanzada por la Comisión para la Mujer de Delhi (DCW) en enero pasado para concienciar contra este tipo de crímenes.

Allí, mujeres de diferentes edades y condición social gritaron consignas contra la desigualdad y los ataques sexuales al colectivo femenino.

Mensajes como "Mi cuerpo no es un espacio público" o "No me digas como vestir, enséñales a ellos a no violar" podían leerse en los carteles de las asistentes.

La presidenta de la DCW, Swati Maliwal, destacó que se trata de un "día especial" en el que las mujeres han salido para "romper el silencio sobre las violaciones".

Maliwal explicó que las mujeres del país, ella incluida, se sienten "inseguras" cuando pasean por las calles por el miedo a ser asaltadas, por lo que demandó al Gobierno "castigos fuertes" para los agresores.

"Estamos hartas de que nos digan que somos nosotras las que invitamos a violar", aseguró a Efe.

Según cifras de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), en 2016 se produjeron en el país 38.947 violaciones (2.167 de ellas en grupo), de las cuales solo en Nueva Delhi se denunciaron 4.935 (1.996 colectivas).

En otra manifestación, cientos de personas secundaron la llamada de la Asociación de Mujeres Progresistas de la India en demanda de igualdad.

Kavita Krishnan, líder de esa asociación, calificó como "difícil" la situación de las féminas en el país y criticó la discriminación patente en lugares donde una hindú no puede enamorarse de un musulmán, pues hay padres que no permiten a sus hijas casarse con quien quieran, o cuando se les impone un código de vestimenta.

"Las mujeres seguiremos luchando por la liberación del patriarcado", aseveró Krishnan.

Entre bailes y gritos reivindicativos, Nandini, una manifestante de 53 años, dijo a Efe que las mujeres en la India sufren "mucha discriminación", por lo que hoy protesta para demandar "los derechos que les quitan".

"Queremos ser libres de la violencia sexual, libres del sistema de castas y libres de todo tipo de opresión", dijo.