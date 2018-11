Manifestantes exigen en Delhi medidas contra la contaminación del aire

Un grupo de niños y padres protestaron hoy frente al Ministerio del Medio Ambiente indio para exigir medidas urgentes destinadas a poner freno a la contaminación del aire, que el lunes se disparó hasta niveles de "emergencia" en Nueva Delhi como sucede durante estas fechas.

Las decenas de manifestantes, la mayoría de ellos padres y niños en edad escolar, ataviados con mascarillas, denunciaron que la polución, que cada año supera los niveles considerados tóxicos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta en especial a los menores.

"Queremos traer un cambio que necesitamos", manifestó a Efe Bhavrin Kandhari, de 45 años de edad y madre de gemelos de 14 años, quien lamentó que sus hijos tienen "los pulmones como los de un fumador" y no pueden jugar en el exterior a causa de la elevada contaminación.

La protesta tuvo lugar en la sede de Medio Ambiente, frente a una pancarta de la "semana del aire limpio" colocada con motivo de una campaña de concienciación que finalizó ayer lanzada por el ministerio y el Gobierno delhí.

"Estamos hablando de cómo la contaminación está empeorando nuestras vidas y creo que es irónico que hayan colgado ese cartel de are limpio justo aquí, no tiene sentido porque el Gobierno no está haciendo nada", dijo a Efe el manifestante Rishabh Jain, de 14 años.

Raveena Raj Kohli, la fundadora del movimiento que convocó la protesta "Mi derecho a respirar", explicó que han entregado una carta a un funcionario del ministerio pidiéndole que lance una campaña nacional contra la contaminación, así como la implantación real de los planes ya existentes.

La calidad del aire de la capital nacional se disparó ayer, con unos niveles de partículas PM10 (aquellas menores de 10 micrones) que rozaban los 700 puntos en algunas áreas de la ciudad, según datos de la Oficina Central de Control de la Contaminación (CPCB) de la India.

Según la OMS, las concentraciones de más de 300 partículas PM10 por metro cúbico se consideras tóxicas.

Cada año por estas fechas la bajada de las temperaturas y la quema de rastrojos en el norte de la India hacen crecer los niveles de concentración de partículas nocivas en el aire, una situación que afecta a varias urbes del país asiático, entre ellas Nueva Delhi, con 17 millones de habitantes, la capital de país más contaminada del planeta.