Manuel Valls: Europa está más que nunca ante su destino y podría morir

El portavoz de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha destacado la magnitud del reto al que se enfrenta la Unión Europea ante la crisis del coronavirus, una Europa que, ha dicho, "está más que nunca ante su destino" y que "podría morir".

En una entrevista con Efe, Valls ha dicho que solo con principios europeos como la solidaridad y con la mutualización de la deuda Europa tiene posibilidades de sobrevivir y hacerse más fuerte.

La receta del ex primer ministro francés pasa por un "compromiso potente del Banco Central Europeo (BCE) " y también de "Alemania".

"El BCE tiene que ser un banco central como los otros (...) y alejarse de una visión solo alemana", ha añadido.

Así, el político ha reclamado que cambie la visión del euro como reflejo del marco y el Bundesbank. "Alemania tiene que escoger entre una visión de una Europa solo alemana o nos quedamos en un callejón sin salida".

Por otra parte ha aplaudido la disculpa de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, ante Italia, así como la movilización de fondos para desempleados y empresas y la suspensión de los criterios de Maastricht (los límites del 3 % de déficit y 60 % de deuda).

"Todo eso debe funcionar, sí, pero hay que ir más lejos", ha dicho Valls, quien ha apostado por "ayudas directas" para la industria y los trabajadores europeos.

El concejal barcelonés ha apuntado que para esta crisis de la COVID-19 "no valen las medidas de 2008 de ayudas a la banca".

"No, hace falta inversión directa en los sectores y países más afectados. Y si no, Europa se va a hundir, y si se hunde Europa no solo se hunde un magnífico proyecto de paz y democracia, sino también una alianza única en el mundo de democracia, economía de mercado, de estado de bienestar, de derechos humanos y cultura", ha dicho.

"(Europa) somos una civilización. Esa civilización que debe ser capaz de ser solidaria con los que más están sufriendo", ha añadido.