Maragall aplaude acuerdo vivienda, aunque relación está "lejos de normalidad"

El conseller Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, ha celebrado hoy el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para recuperar la Ley de emergencia en los ámbitos de vivienda y pobreza energética, pero ha dicho que las relaciones entre los Ejecutivos están "lejos de la normalidad".

En declaraciones a los periodistas después de firmar en la sede del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia el acuerdo que certifica dicho acuerdo con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, Maragall ha alertado de que los "derechos democráticos" de Cataluña y el encarcelamiento de los dirigentes independentistas deben tratarse "con absoluta urgencia".

"No podemos seguir esperando. No es una cuestión que permita regateos negociadores", ha afirmado el conseller, que ha indicado que hasta que no se "entre en plenitud" en estos dos ámbitos "no habrá normalidad" entre el Gobierno catalán y el central.

Maragall ha mostrado su satisfacción respecto al acuerdo hoy alcanzado por el que el Ejecutivo socialista desiste de los recursos de inconstitucionalidad de la Ley catalana de emergencia en los ámbitos de vivienda y pobreza energética, ya que con éste Cataluña "ha recuperado un derecho que se le había quitado".

Aun así, "es obvio que aún queda mucho camino por recorrer", pues ambos gobiernos, según el conseller, solo están "en un primer estadio de avance en el tercer nivel" de las relaciones, el que comprende ámbitos como el económico y de infraestructuras.

"Concretar acuerdos es nuestra obligación. Pero seguiremos exigiendo la necesidad absoluta de avanzar en los otros dos ámbitos de negociación, que hasta ahora no tienen ningún resultado", ha lamentado.

El acuerdo sellado hoy por ambos gobiernos oficializa la retirada de parte de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado contra las leyes 24/2015 y la 4/2016, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en vivienda y la pobreza energética.

Tanto el Gobierno central como el catalán han formalizado así el acuerdo al que ambas partes han llegado en las reuniones técnicas de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, que forma parte de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.