Marchan en Argentina en contra de la violencia hacia las mujeres

Organizaciones feministas, políticas y sociales se movilizaron hoy en Buenos Aires por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con reclamaciones al Gobierno y a la Justicia para que se cumplan las leyes de protección a las víctimas.

La marcha se realizó desde las puertas del Congreso argentino y hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri.

"Nos movilizamos para reclamar basta de violencia de género, basta de asesinatos", dijo a Efe Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro, que se manifestó con pancartas a las puertas del Poder Legislativo.

Rico, que además dirige el Observatorio de Femicidios en Argentina, precisó que entre 2008 y 2017 se registró un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina, con un total de 2.679 feminicidos registrados por esa organización en ese período.

Los datos de los primeros diez meses de este año contabilizados por el observatorio denotan una mejora en el lamentable promedio, a una mujer asesinada cada 32 horas.

"Igual sigue siendo alto, pero por lo menos nos alienta a pensar que algo está cambiando. Hay públicas que nos están protegiendo y por eso se ha logrado esta leve modificación", reconoció.

Sin embargo, apuntó que, aunque Argentina cuenta con leyes "muy buenas" -como la ley que agrava las penas por feminicidos, aprobada en 2012-, hay "muy poca capacitación" a los actores de la Justicia.

"Los jueces y los fiscales tienen que tener una capacitación específica en la temática de violencia de género. La ley establece cadena perpetua para el feminicida, pero hay fallos judiciales vergonzosos", sostuvo.

Por otra parte, apuntó, las mujeres no creen en la Justicia y, por tanto, no denuncian cuando son víctimas de agresiones: en el 85 % de los casos de feminicidios contabilizados por el observatorio, las víctimas no habían hecho denuncias previas.

"Si la mujer no se acerca a denunciar, ¿de qué manera se la puede proteger? Y no se acerca a denunciar porque no cree en la Justicia. Es una deuda pendiente que la Justicia realmente se capacite", reclamo Rico.

Nieves Aguilar, referente del Movimiento No Matarás, coincidió en que "la ley es buena pero no se cumple en lo más mínimo, por un Estado ausente y una Justicia que está ausente también".

"Hoy por hoy, con este sistema neoliberal, las mujeres pasamos a ser números. A nivel nacional, las mujeres estamos en una situación muy triste", dijo a Efe Aguilar, quien también denunció los recortes presupuestarios para políticas enfocadas en las mujeres.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró este domingo, fue instituido por la ONU en honor a las dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la Policía secreta del dictador Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960.