Marruecos premia a la OCDE por su trabajo en favor del agua

El Gobierno de Marruecos entregó hoy el "Gran Premio Mundial del Agua Rey Hassan II" a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por su trabajo en favor de ese recurso y la "búsqueda de la justicia climática".

El premio fue recibido por el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en el pabellón de Marruecos instalado en una feria paralela al Foro Mundial del Agua, que se celebra en Brasilia y congrega a delegaciones y empresas de 150 países.

La secretaria de Estado marroquí para asuntos del agua, Charafat Afailal, destacó el "empeño" que mantiene la OCDE para "convencer a los Gobiernos" de la necesidad de situar a la seguridad hídrica en el centro de la agenda política global.

Gurría, a su turno, citó algunas de las cifras más "impactantes" que han sido presentadas en el Foro Mundial, como que 2.000 millones de personas no tienen acceso adecuado a ese recurso o que "millones de niños y niñas no van a la escuela simplemente porque no disponen de aseos" o tienen que "buscar el agua que no tienen en casa".

Según el secretario general de la OCDE, "es hora de profundizar esfuerzos para que esas estadísticas queden definitivamente en el pasado".

El "Gran Premio Mundial del Agua Rey Hassan II" es otorgado por el Gobierno de Marruecos, en conjunto con el Consejo Mundial del Agua, que organiza el Foro Mundial desde 1997, cuando la primera edición del evento se realizó en ese país del norte de África.