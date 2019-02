Marta Trivi ("gamer"): “El feminismo me ha dado seguridad en mí misma”

Tanto las jugadoras como las profesionales de los videojuegos denuncian el acoso que sufren en este sector, según asegura la periodista especializada en videojuegos Marta Trivi, quien asevera que el machismo “expulsa a las mujeres del mundo gamer”.

Trivi (Málaga, 1988) es periodista cultural, centrada en el mundo de los videojuegos; un sector en el que solo el 16,5 % son mujeres, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos de 2018.

Esta periodista quiere visibilizar el machismo que se vive entre las “gamers” (jugadoras de videojuegos) y las mujeres especializadas, y hace hincapié en la “imagen sexualizada y cosificada” de las mujeres, en la no se ven representadas".

"Las mujeres tampoco se sienten invitadas a jugar”, lamenta Trivi, una mujer que desde dentro del propio sector apoya organizaciones como FemDevs cuyo objetivo es el interés, la participación y la presencia de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos.

Marta Trivi es uno de los rostros que denuncia el machismo en el sector del videojuego “por mucho que se intente ocultar” y demanda que las mujeres puedan acceder a este sector y “sentirse libres de hacer lo que quieran".

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, soy feminista porque desde que iba a la universidad me he dado cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, las mujeres íbamos desapareciendo; éramos más en la carrera pero no llegábamos a los trabajos ni cargos de responsabilidad. Por eso es imposible no ser feminista.

P: ¿La ha ayudado el feminismo en su ámbito o en su día a día?

R: Muchísimo. Dentro de mi ámbito laboral me he encontrado con situaciones de acoso o en las que el público me trata con más dureza por el simple hecho de ser mujer. El feminismo me ha ayudado a darme cuenta que no era yo la que estaba fallando sino que era el público el que me medía con una vara diferente a la de mis compañeros. El feminismo me ha dado autoestima, seguridad en mí misma y las ganas de seguir, porque si no me hubiera retirado de mi profesión.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Para empezar, daría más referentes a las niñas. Promovería las figuras femeninas y no las atacaría con la dureza con la que se hace. Quizás, también implantaría programas específicos para acercar las ciencias a las niñas. Hay que enseñarles que pueden lograr lo que quieran ser.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: En el ámbito periodístico he notado que a las mujeres no nos toman igual de en serio que a los hombres. Si doy una información me piden más pruebas o datos que a mis tres compañeros. Ellos no sufren esa presión. Cuando se me hace una crítica, que tendría que ser a nivel laboral, se añaden comentarios de si “eres gorda, idiota, gorda”, todo ligado a mi género.