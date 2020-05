Mascarillas transparentes e inclusivas que permiten leer los labios

La mascarilla se ha convertido en un complemento habitual por la pandemia del Covid-19, pero todavía presenta inconvenientes que dificultan la vida de algunos. Es el caso de las personas sordas que necesitan leer los labios para relacionarse. Un nutrido grupo de voluntarios de la zona del Val Miñor (Pontevedra) planta cara a esta barrera con aguja, hilo y un plástico transparente.

Se conocieron a través de una página de Facebook en la que compartieron sus ganas de ayudar y su arduo trabajo empezó con la confección de mascarillas corrientes, con tela. Uno de ellos, David, cogió las riendas de la logística y la comunicación para repartir los elementos protectores y llevar las telas a las costureras.

En este equipo solidario, de una veintena de personas, está también la modista Nieves Comesaña, que regenta una mercería en Gondomar con un taller de costura, en el que sus alumnas se sumaron a la causa. La peluquera Gemma Valverde, que estudió hace años Corte y Confección, fue de las primeras en unirse.

La idea la tuvo ella en un día de costura en el que, experimentando con los materiales, "de repente" se preguntó cómo se desenvolverían las personas sordas que no pueden leer los labios ahora que están tapados. E hizo la primera mascarilla transparente.

"Se me ocurrió hacer eso en un día que tenía relativamente aburrido porque no tenía muchas mascarillas que hacer y se me encendió la bombilla. Entonces hice un par de prototipos a ver cómo salían", cuenta en una charla con Efe Gemma Valverde, que explica que, a partir de ahí, compartió su invento con el resto del grupo, cambiaron el patrón y siguieron manos a la obra.

Primero se las llevó al Ayuntamiento de Nigrán para que las repartieran entre las familias que podrían estar interesadas porque hacen muchas iniciativas para personas con discapacidad auditiva, como el uso de las mochilas vibratorias en los conciertos, detalla Gemma.

A partir de ahí, su mascarilla inclusiva fue un éxito. "La verdad es que tiene muy buena acogida y la gente nos lo agradece muchísimo", subraya la voluntaria, que narra que la doctora Cristina Regojo, especialista en Análisis Clínicos en el Centro Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), contactó con ellos "muy emocionada" porque llevaba un mes trabajando sin poder casi comunicarse con sus compañeros, que tenían que sacarse la mascarilla.

Después, recibieron pedidos de muchos lugares distintos como Santiago, Barcelona, Madrid, Canarias, Asturias o Cantabria.

Ahora, están a la espera de su homologación por las autoridades sanitarias, pues se las piden muchas farmacias pero todavía no pueden comercializarse o repartirse en ellas.

"Si llega a estar homologada, nosotras no daríamos abasto para coserlas", asegura Gemma, que calcula que ya han donado unas setecientas y que mientras la demanda se lo permita y "hagan falta" seguirán cosiéndolas.

Usan polietileno de 500 micras, un plástico lavable "muy resistente" al calor; una doble tela de algodón en la zona superior; un filtro de polipropileno; un bies para el remate y las gomas.

Además, las hacen de muchas tallas distintas, para niños de todas las edades y mayores, ya que es necesario distribuir un gran número de ellas para facilitar la comunicación de las personas sordas.

Ana González