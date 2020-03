Matilde Fernández dice que las ministras de su época parecían "teresianas"

La que fuera ministra de Asuntos Sociales entre 1988 y 1993, Matilde Fernández, ha dicho este viernes que las ministras de su época parecían "teresianas", en comparación con la "hiperactividad" de las actuales, debido al cambio de los tiempos como consecuencia de las redes sociales.

Fernández ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en los actos organizados por UGT en Castilla y León con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el transcurso de los cuales ha recibido uno de los Premios Virginia González, la primera sindicalista española.

Al ser preguntada por las tiranteces en el seno del actual Gobierno, la que fuera secretaria general de la Federación Estatal de Industrias Químicas y Energética de UGT entre 1977 y 1988, ha respondido que percibe a ese respecto "más ruido que nueces".

En este contexto, se ha retrotraído a su época para señalar las diferencias entre las convocatorias a la prensa de antaño, con la necesidad actual de "hacer información cada tres horas", debido a la existencia de las redes sociales, algo que ha dicho "no conocer demasiado bien".

"Un ministro queriendo hacer cada tres horas una rueda de prensa, mete la pata. Entonces, no queda otro remedio que ver cómo se hacen esas cosas", ha argumentado la exministra de Asuntos sociales.

Sobre las actuales ministras del Ejecutivo, ha dicho verlas "hiperactivas", lo que ha hecho compararse con ellas diciendo: "Nosotras éramos... parecíamos teresianas, íbamos prudentes, calladitas, pasito a paso".

"Ni la inseguridad que a lo mejor teníamos cuando éramos muy pocas -la prudencia, no hacer ruido, no armar ningún follón para que no nos regañen los chicos-, a ahora, que hay que calmarlas un poco para no intentar estar todo el día dando noticia", ha añadido Matilde Fernández.

Desde su punto de vista, "lo importante es trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos", aunque ha precisado que "eso, los jóvenes y sin experiencia administrativa, lo tienen que aprender, no pasa nada".

Respecto a las ministras del actual Gobierno ha dicho que le gustan "casi todas o todas", ya que a unas las conoce más que a otras, aunque a las que desconoce las comienza a apreciar "por cómo empiezan a responder".