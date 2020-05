Médicos de Atención Primaria alertan: No podremos contener un posible rebrote

La plataforma de médicos "Atención Primaria se mueve" ha celebrado el paso de Madrid a la fase 1 de desescalada por la recuperación económica y del empleo que implica, pero advierten: "Seguimos sin recursos humanos, suficientes tests y material de protección adecuado. No podremos contener un posible rebrote".

A través de un comunicado, la plataforma atribuye al "esfuerzo y responsabilidad" de los madrileños y a la "entrega y dedicación" del personal sanitario el paso a la fase 1, y no a la planificación de la Consejería de Sanidad, a los refuerzos de profesionales sanitarios en Atención Primaria y en hospitales, al equipo de rastreadores de contagios o al aumento de material de protección homologado, "porque todo esto es inexistente".

"Madrid ha pasado de fase por agotamiento, pero su sistema sanitario es precario, sobre todo Atención Primaria de Salud. La Consejería ha comprado mascarillas para la población, pero no ofrece contratos estables a los nuevos especialistas, que se van; no da directrices claras para la organización de los centros (...), no paga los días extraordinarios realizados a los trabajadores de la salud", se quejan.

Ante esta situación, piden a los madrileños que extremen las precauciones y más de cara al verano, cuando "se cerrarán la mitad de las consultas por falta de profesionales".

"Si la población no se va de Madrid como hace habitualmente, no sabemos cómo vamos a poder atenderlos. En las circunstancias actuales, creemos que no podremos contener un posible rebrote", avisan.