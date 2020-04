Médicos de atención primaria denuncian su falta de recursos y de test rápidos

El Foro de Médicos de Atención Primaria considera un error haber puesto a los hospitales en el centro de la gestión del coronavirus y ha criticado la falta de recursos en sus centros mientras éstos se destinaban a hoteles y hospitales de campaña.

En un comunicado difundido hoy con motivo del Día de la Atención Primaria, el Foro reivindica su papel como "eje del sistema sanitario" a todos los efectos y exige que, en lugar de cerrar centros, se les dote de equipos de protección y de test de detección de la enfermedad, que no están recibiendo.

"Uno de los principales problemas ha sido que la gestión se ha centrado en el abordaje hospitalario debido a la imprevisión y minusvaloración del peligro, lo que desencadenó una explosión de la epidemia", indica el Foro.

En este sentido, recuerdan que en regiones como Canarias o Murcia, donde sí se ha tenido en cuenta la Atención Primaria para el diagnóstico clínico y seguimiento de pacientes, se ha conseguido contener la epidemia.

La asociación dice no entender cómo el aplaudido millón de pruebas rápidas de detección de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 no va a estar a disposición para que los pediatras y médicos de familia los realicen a sus pacientes que podrían contribuir a controlar la epidemia de modo "más eficaz".

"La limitación de los test en Atención Primaria ha supuesto la imposibilidad de un diagnóstico precoz, la detección de focos de infección y el abordaje de las complicaciones de forma temprana, con la consecuente saturación de las urgencias hospitalarias y el sentimiento de desconfianza de la población general que no entiende que no se les realice la prueba diagnóstica si su situación no es grave", opinan.

Al mismo tiempo recuerdan que estos profesionales han respondido de manera "ejemplar" a la crisis pese a su precariedad laboral en muchos casos y a los "continuos recortes" que la Atención Primaria ha sufrido "desde hace años".

Su papel es especialmente importante, añaden, en el tratamiento de enfermos crónicos cuyo seguimiento hospitalario se ha visto "cancelado o pospuesto" debido a la emergencia sanitaria.