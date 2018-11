Medioambientalistas aplauden la hoja de ruta climática de la Comisión Europea

Las organizaciones ecologistas aplaudieron hoy la estrategia a largo plazo de la Comisión Europea (CE) para hacer de la Unión Europea (UE) un territorio "neutro" en carbono en 2050 y llamaron a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros a revisar al alza los objetivos climáticos de 2030.

"Es un importante paso hacia adelante", señaló en un comunicado la Red Europea de Acción Climática (CAN, en sus siglas en inglés), que alertó, no obstante, de que incluso siguiendo las tesis más ambiciosas de Bruselas podría no lograrse limitar el aumento de las temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados a final de siglo.

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 en un 80 %, como propone la CE, esa organización consideró que "la UE necesita incrementar sus objetivos para 2030 masivamente", fijados actualmente en un recorte del 45 %.

En la misma línea, la organización WWF urgió "a todos los Estados miembros de la UE a apoyar el objetivo de cero emisiones netas para Europa".

"Como ha demostrado la Comisión, esto impulsaría el crecimiento y el empleo y aportaría miles de millones en beneficios sanitarios y ahorraría billones de euros en importaciones de combustibles fósiles", agregó esa ONG en un comunicado.

Por su parte, la plataforma Transport & Environnement celebró igualmente la ambición del Ejecutivo comunitario y puso el foco en que la transformación esbozada por la CE implica "que los motores de combustión y los camiones deben eliminarse gradualmente en la década de 2030 y que el uso de combustibles fósiles debe reducirse a cero".

"El transporte es el mayor problema climático de Europa con las emisiones del sector 28 % desde 1990", añadió esa organización en una nota en la que llamó también al sector de la aviación y del transporte de mercancías a sumarse a los esfuerzos climáticos.

El eurodiputado español de EQUO Florent Marcellesi señaló a través de la red social Twitter que acelerar la transición energética "limitaría el cambio climático y multiplicaría los beneficios económicos y sociales".

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) también recibió de buen grado la hoja de ruta presentada hoy y celebró "los esfuerzos para prestar mucha más atención a los impactos sociales y laborales de la descarbonización".

A través de una comunicado, ETUC pidió recursos financieros para la adaptación de los trabajadores, en particular del sector del transporte, para "que nadie se quede atrás, especialmente en regiones y sectores altamente dependientes de los combustibles fósiles".