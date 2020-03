México cuenta con 39 casos sospechosos de COVID-19 y cinco confirmados

Las autoridades sanitarias de México anunciaron este martes que en su país hay 39 casos sospechosos de COVID-19, después de haber descartado otros 75, y que los cinco enfermos confirmados siguen bajo vigilancia con síntomas leves.

El director general de Epidemiología de la Secretaría (ministerio) de Salud, José Luis Alomía Zegarra, confirmó en una rueda de prensa que 75 casos han sido descartados por pruebas de laboratorio y que otros 39 se mantienen como sospechosos por verificar.

La cifra de 39 casos sospechosos representa un aumento de 18 respecto a los 21 que las mismas autoridades sanitarias revelaron en su informe del lunes 2 de marzo.

Alomía confirmó que México continúa con cinco casos confirmados de COVID-19, todos "importados" y que un sexto paciente está considerado como portador aunque en las últimas 24 horas ha seguido sin desarrollar la enfermedad.

Confirmó el funcionario mexicano la existencia de casos sospechosos en el 88 % de los estados del país, 28 de 32, con excepción de Guerrero, Campeche, Nayarit y Tlaxcala, donde no se ha reportado ninguno.

Alomía, portavoz oficial en México para la enfermedad de COVID-19, explicó que las cinco personas que dieron positivo presentan una evolución favorable y se encuentran prácticamente asintomáticas; tres de ellas con síntomas como tos ligera, dolor de garganta, sin fiebre ni dolor de pecho.

El médico Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, confirmó que ningún paciente se mantiene hospitalizado y todos están en sus domicilios.

"No hemos tenido ningún caso grave y esperamos que esto continúe, el riesgo es bajo, pero esto es dinámico, cambiante, un problema en evolución y mientras sea bajo estamos tranquilos", comentó.

Este martes, el jefe de la Oficina de la Presidencia mexicana, Alfonso Romo, dijo que el Gobierno mexicano considera que su país vive una emergencia nacional, por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía.

"No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia", afirmó Romo en rueda de prensa.

Estas declaraciones contradicen los argumentos de la Secretaría (ministerio) de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos han sido "importados", al estar relacionados con viajes al norte de Italia.