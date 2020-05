México llega a 3.160 muertos y 31.522 contagios en el pico de pandemia

México llegó este viernes a 3.160 fallecimientos y 31.522 infectados por COVID-19, en el día en que sus autoridades sanitarias pronosticaron como el pico de pandemia.

Las autoridades sanitarias mexicanas contabilizaron 1.906 nuevos casos de contagios, un incremento del 6,4 % respecto al dia anterior, mientras que el número de decesos en las ultimas 24 horas fue de 199.

"En los últimos tres días se ha registrado la mayor carga de casos confirmados" en un periodo de 24 horas, expuso el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la presentación del informe técnico en el Palacio Nacional.

Añadió que existen 8.048 confirmados activos, es decir, que mantienen el contagio; 20.571 sospechosos, 71.351 negativos en un universo de 123.446 personas estudiadas.

Alomía explicó que en las últimas 24 horas los contagios pasaron de 29.616 a 31.522 y confirmó que las cifras de decesos pasó de los 2.961 del jueves a 3.160, con un aumento de 199 fallecimientos.

Las autoridades tienen información de otros 245 fallecimientos que se encuentran en estudio para determinar si el coronavirus fue la causa de la muerte.

Pero, como las autoridades mexicanas no realizan pruebas clínicas de contagio, se considera que el número total de personas contagiadas en el país podría ser unas nueve veces superior al registrado de manera oficial.

Alomía recordó que los estados que concentran el mayor número de decesos son, en ese orden, la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sinaloa y Tabasco.

Precisó que la capital mexicana superó las 700 muertes por coronavirus.

RESPONDE GOBIERNO MEXICANO

Por su parrte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, señaló que el Gobierno "no oculta información", invitó a los periodistas internacionales "para que vengan a la conferencia" de prensa y recordó que el 13 de abril se publicaron las directrices para cumplimentar actas de defunción.

El Ejecutivo de México aseguró que "no oculta datos" sobre fallecidos por COVID-19, en respuesta a un reportaje del diario estadounidense The New York Times en el que se dice que la cifra de muertos en la capital mexicana es tres veces mayor a los 696 registrados oficialmente hasta el jueves.

En un mensaje por vídeo, López-Gatell, encargado de la estrategia contra el coronavirus, justificó que "las muertes por COVID-19 no siempre se pueden demostrar".

Según el alto funcionario, hay personas que llegan al hospital en condiciones tan graves que no se les puede realizar la pruebas y, por tanto, las estadísticas oficiales están "en espera" de los dictámenes que determinen el motivo de la muerte de esos pacientes.

López-Gatell señaló que el reportaje en cuestión incurre en una "falta de rigor" al señalar lo contrario.

Finalmente, dijo que le "llama la atención" que este mismo viernes también publicaran noticias con contenidos similares los periódicos El País, The Washington Post y The Wall Street Journal, que fueron compartidos en redes por opositores al Gobierno mexicano.

"Negamos que haya contradicción en la información y la validación de la misma está sujeta a criterios científicos que son actualizados en coordinación con los comités científicos del Gobierno de México", informó el Gobierno de la capital del país en Twitter.

Las autoridades sanitarias pronosticaron que este viernes se alcanzaría el pico máximo de la pandemia en México y que en junio podrían reactivarse las actividades económicas no esenciales que se paralizaron a finales de marzo.

No obstante, este mismo viernes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, explicó que en la capital la fase mayor de contagios puede durar hasta el 20 de mayo.