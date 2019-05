Michael Ashby: "Hay que reutilizar más los materiales para salvar el planeta"

El profesor británico Michael Ashby, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, advierte que un 20% del dióxido de carbono de la atmósfera procede de la fabricación de materiales, sobre todo cemento y hormigón, y llama a "reutilizar más" para frenar el cambio climático.

"No creo que el planeta desaparezca totalmente pero sí que cambiará. La pregunta es si va a cambiar de una forma que sea tan desagradable para nosotros que no queramos vivir en él, o si va a cambiar de un modo que no nos gusta demasiado pero al que podamos adaptarnos", ha dicho Ashby en una entrevista con Efe.

Investigador del Centro de Diseño de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, está considerado como uno de los pioneros de la Ciencia de Materiales a través de sus 'Diagramas de Ashby', que elaboró para seleccionar materiales minimizando el coste del producto y aumentando su rendimiento.

"Todo lo que hacemos, las casas que nos cobijan, el transporte en que nos desplazamos, los sistemas de comunicación que utilizamos, todo ello está hecho de materiales de los que somos totalmente dependientes, a un nivel casi comparable al de nuestra comida; ya no somos capaces de prescindir de ellos", explica.

La Ingeniería de Materiales "puede contribuir ciertamente a controlar el cambio climático. Una quinta parte de la huella de carbono se deriva de la producción de materiales. Científicos de medio mundo están investigando cómo fabricar cemento empleando mucho menos carbón".

A su juicio, "el diseño también puede contribuir a salvar el planeta. Hay que diseñar mejor para que no necesitar tanto material, ya sea usando menos cantidad o reutilizando los materiales que tenemos".

Existe una "complicada vinculación entre materiales y fuentes de energía sostenibles. La mayor parte de estas depende de algunos elementos raros, que no se encuentran en grandes cantidades. Cada vez dependemos más de ellos, por ejemplo el neodimio, platino o el cobalto", asevera.

Por ello es "muy importante recuperar y reutilizar. Tanto la energía eólica como la solar o la geotérmica dependen mucho de estos materiales", según este ingeniero metalúrgico.

"Creo que la Ciencia de Materiales es muy buena desarrollando soluciones para afrontar nuevas necesidades. El ejemplo más reciente es la bombilla LED, que ha ahorrado una enorme cantidad de energía y de CO2", explica el investigador.

Sobre sus mapas de materiales, empleados en facultades de Ingeniería del mundo entero, cree que "contribuyen a encontrar el material con el menor impacto medioambiental. No significa que no tenga ninguno, pero se trata de buscar los que produzcan menor huella de carbono".

Fueron esquemas que "hice para mis estudiantes, nunca me imaginé el impacto porque no estaban dirigidos a salir del departamento de Ingeniería", señala el profesor emérito.

El objetivo final es la "sostenibilidad, que va más allá del medio ambiente. También tiene una dimensión social y otra económica. Hay que buscar recursos para financiar el medio ambiente, la economía y la sociedad. Este es el reto", considera.

El proyecto internacional Ingeniería Computacional Integrada de Materiales (ICME), con participación del Consejo Europeo de Modelado de Materiales, emplea "la informática para desarrollar nuevos materiales mucho más rápidamente que antes", añade Ashby.

Por razones económicas y estratégicas, "se está invirtiendo mucho dinero en sistemas computacionales para encontrar nuevos materiales".

Paralelamente, hay que aumentar la "circularidad, recuperando la mayor cantidad posible de material reutilizable; tanto materiales biológicos desechados como basura o quemados en el campo, como plásticos que se pueden reincorporar en composites", agrega.

"Si empleamos material ya existente -dice el profesor-, estamos recuperando ese carbón de la atmósfera. Este debe ser el foco de la Ciencia de Materiales y de toda la sociedad".

Su laudatio en la investidura como honoris causa de la Politécnica madrileña (UPM) ha corrido a cargo del catedrático José Ygnacio Pastor, que ha calificado a Ashby como "un epítome de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales".