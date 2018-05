Miles de estudiantes protestan en toda España contra la sentencia de La Manada

Miles de estudiantes, la mayoría mujeres, se han movilizado hoy en diferentes ciudades españolas, bajo el lema "No es abuso, es violación", para mostrar su rechazo a la sentencia "machista" y "patriarcal" de La Manada y exigir leyes "más justas y más feministas".

Las protestas se enmarcan dentro de la jornada de huelga que el Sindicato de Estudiantes y la plataforma Libres y Combativas han convocado en institutos y universidades en contra de la sentencia que condena a los cinco acusados de lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual o violación, como pedían las acusaciones y como han exigido los manifestantes.

Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Pamplona son algunas de las ciudades que han acogido estas protestas.

En el caso de la capital navarra, la concentración de alrededor de medio millar de estudiantes ha tenido lugar en la plaza Consistorial, uno de los escenarios que en los sanfermines de 2016 acogió las primeras manifestaciones multitudinarias de la ciudadanía, tras conocerse que una joven había denunciado que había sido objeto de una violación grupal.

Más de un año después, esos hechos han sido considerados abusos sexuales por el tribunal que ha juzgado el caso en la Audiencia Provincial de Navarra. La indignación generada por la sentencia que se hizo pública el pasado 26 de abril ha llevado de nuevo las protestas a las calles, ahora, además de para apoyar a la víctima, para protestar contra una justicia "machista" y "patriarcal".

"Nosotras sí te creemos. No es abuso, es violación" es el lema que ha encabezado las protestas, en las que los participantes, la mayoría mujeres, han coreado consignas como "No es abuso, es violación", "Tranquila, hermana, ésta es tu manada", "Ninguna agresión sin respuesta", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "Esto pasa por un gobierno facha" o "No es no. Todos los hombres no somos iguales".

Además han mostrado carteles en los que se leía "Nací mujer y no moriré por serlo", "Grita por las que no pueden", "Nosotras somos la manada", "La calle es mía de noche y de día", "Si no nos matan no nos creen" y "A ese magistrado no lo han violado".

Así han querido evidenciar la respuesta "de la juventud" a la "vergonzosa" sentencia, denunciar que se haya "perseguido a la víctima, mientras a los culpables se les deja prácticamente impunes", y exigir "la inhabilitación y expulsión fulminante de la judicatura de los jueces" de este caso, ya que, a su juicio, esta sentencia es "una auténtica invitación a violar y agredir a las mujeres".

En Madrid, en la Puerta del Sol, se han reunido miles de estudiantes, que se han dirigido en manifestación, apoyados por colectivos feministas, hasta el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba la hermana de Diana Quer, Valeria, quien ha señalado a los medios que protestaba en su nombre, "porque ella no puede hacerlo".

Miles de estudiantes de secundaria y universitarios se han manifestado también en Barcelona contra una sentencia que, según han denunciado, "se ríe y menosprecia a una mujer joven" y un tribunal que "legaliza la violación en la práctica".

En Castilla y León, en ciudades como Salamanca, Valladolid, Ponferrada (León) y Navaluenga (Ávila), cientos de estudiantes han secundado las protestas, en las que han reclamado "leyes más justas y más feministas" para evitar que sigan ocurriendo casos como éste.

Cerca de 3.000 jóvenes, algunos acompañados de sus padres, han recorrido varias calles céntricas de Valencia para reivindicar su lucha contra el machismo y denunciar la sentencia "repugnante" de La Manada y la "complicidad" del Gobierno, además de exigir la expulsión de la carrera judicial de los jueces que la dictaron.

En las concentraciones celebradas en las tres capitales vascas cientos de estudiantes se han solidarizado con la víctima y han dejado claro que "saldrán a la calle las veces que haga falta para protestar" ante sentencias como ésta, que demuestra "el carácter intrínsecamente machista de la justicia".