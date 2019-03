Miles de mujeres se movilizan en Euskadi para reivindicar la lucha feminista

Las calles de las tres capitales y otras muchas localidades vascas han acogido a mediodía de este viernes a miles de mujeres que se han manifestado para reivindicar la lucha feminista y la igualdad, con motivo del Día de la Mujer y de la huelga convocada en la jornada.

Una multitudinaria manifestación (Unas 30.000 personas, según el Ayuntamiento) ha partido desde la plaza del Sagrado Corazón y ha finalizado frente al Ayuntamiento de Bilbao, con el respaldo de los principales sindicatos, como ELA, LAB, CCOO y UGT, y la presencia de representantes políticos del PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos, tras una pancarta con el lema "Desbordamos las márgenes paras tomar el centro".

Los colores negro y morado, portados por las manifestantes en prendas de vestir, pancartas, pelucas, gafas y otros accesorios, han predominado en la marcha reivindicativa, que se repetirá a las siete de la tarde.

En Vitoria, varios miles de mujeres se han concentrado en las plazas de España y de la Virgen Blanca coreando gritos en favor de la lucha feminista y en contra de comportamientos machistas.

También portaban carteles con lemas como "no es feminismo si no es internacional" y "el patriarcado me da 'patriarcadas'", entre otros.

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han inundado y salpicado de color morado el Boulervard de San Sebastián, en una concentración multitudinaria de ambiente festivo.

Cuatro marchas han confluido en este gran paseo del centro de Donostia, con miles de mujeres de todas las edades, desde niñas a ancianas, pasando por adultas y gran número de chicas, casi todas con alguna prenda de ropa o detalle de color morado, como muestra de su adhesión a la lucha feminista.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado en Vitoria que el Día Internacional de la Mujer también es una jornada de concienciación para los hombres con el fin de que trabajen por la igualdad.