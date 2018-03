Miles de personas salen a la calle en Italia por la igualdad de derechos

Varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron hoy en varias ciudades de Italia para reivindicar igualdad de derechos en una jornada de protesta por el Día Internacional de la Mujer.

En Milán, capital económica de Italia, cientos de estudiantes se manifestaron por el centro de la ciudad, mientras que en Roma numerosas mujeres se concentraron en la zona próxima a la estación ferroviaria de Termini tras un cartel que aludía a la "huelga general de las mujeres".

La manifestación milanesa estuvo encabezada por pancartas contra la discriminación de género e incluyó lemas feministas como "Mi cuerpo es una fiesta a la que no estás invitado, no importa lo que diga mi vestido".

El acto congregó a cientos de jóvenes, mujeres pero también hombres, y pudo verse asimismo a un grupo tras una pancarta que hacía referencia a cinco trabajadoras despedidas de la editorial Condé Nast.

Durante la marcha, en la que se encendieron bombas de humo, algunos manifestantes arrojaron huevos llenos de pintura rosa contra sucursales bancarias y alguna tienda en la que se vendían pieles.

No obstante, el desfile, que respondía a la convocatoria de la iniciativa internacional "Ni Una Menos", transcurrió sin incidentes.

Con lemas similares hubo concentraciones y manifestaciones de norte a sur, en Venecia (noreste) y Palermo (Sicilia, sur) y hasta en un total de 70 localidades de todo el país.

En Roma, en respuesta a la convocatoria de huelga de 24 horas de los principales sindicatos del país en solidaridad con la iniciativa a favor de defensa de derechos de las mujeres, varios medios de transporte sufrieron las consecuencias.

La huelga causó una reducción de los servicios de autobuses y tranvías en la capital y provocó la suspensión temporal en líneas del metro.

A la manifestación de la capital, que se desarrolló hasta cerca de la céntrica Plaza Venecia, asistió la actriz y presentadora de televisión italiana Asia Argento, quien denunció el pasado octubre haber sido víctima hace 17 años de una violación por parte del cofundador de Miramax y The Weinstein Company, Harvey Weinstein.

Entre otras iniciativas de la jornada de protestas, una veintena de mujeres improvisó un "flash mob" (baile multitudinario) a las afueras del Ministerio de Trabajo con el lema "We Too Together" ("Nosotras también Unidas"), según pudo verse en imágenes publicadas por la red impulsora en la red social Twitter.

Asimismo, en los alrededores de la universidad romana de La Sapienza varios varones unieron sus manos a un grupo de féminas en reivindicación de la paridad de género.