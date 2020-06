Miradas que besan y abrazan llenan las residencias

Muchas lágrimas, las ansías por abrazar y besar y las emociones contenidas durante tres largos y “terribles” meses han brotado este lunes en los familiares que han visitado a sus seres queridos en el primer día de apertura de las residencias de la Comunidad de Madrid, que ha estrenado la fase dos de la desescalada.

Antes de entrar a la residencia Orpea de Aravaca, los familiares han pasado por la desinfección de los zapatos, la toma de temperatura, el lavado de manos y la colocación de una pantalla facial cubriendo la mascarilla quirúrgica. En el interior mamparas de separación, marcas en el suelo para respetar la distancia de dos metros y una separación aún mayor entre los sillones y mesas de un amplísimo salón y jardín.

Una de estas visitas es Pepe, de 84 años, que no se ha sentado en la media hora de duración de la visita ni ha dejado de hablar ni de gesticular con sus manos enfundadas en guantes a su mujer, Carmen.

Carmen tiene movilidad reducida y no puede hablar desde hace varios años, pero al reconocer a Pepe ha llorado en silencio. “Sus ojos me lo dicen todo”, explica él, quien califica de “terrible” lo que ha vivido estos tres meses de separación, acostumbrado a visitar a su esposa a diario en la residencia.

“Lo primero que he pensado al verla es comerla a besos, no tocarla para mí es un tormento y las manos se me iban”, añade este octogenario, quien le explica a Carmen que no ha dejado de pensar en ella ni un solo día. “Nos acordamos de ti, te apoyamos desde fuera, mi vida”

Las auxiliares explican a los familiares que no pueden tocarles y que, de momento, será siempre el mismo familiar el que haga las visitas con cita previa, hasta que en la siguiente fase puedan empezar a rotar.

Jesús y su familia escriben todos los días una carta postal a su madre Francisca, que hoy –pese a la mascarilla- dice que se ha pintado los labios y expresa con muchísima alegría el hecho de verle de nuevo.

“A pesar de que la vemos todos los días por Skype, esto ha sido muy emotivo y ha sido muy difícil no poder abrazarla y darle un beso, pero paso a paso, es lo que hay”, explica Jesús, quien sin pretenderlo también ha provocado las lágrimas a su madre, Francisca, de 82 años.

Durante la visita, alguna vez las profesionales de la residencia han tenido que intervenir para detener manos ansiosas por abrazar y en alguna ocasión no han llegado a tiempo.

Jesús ha aprovechado para poner a Francisca al día de temas personales y laborales, que “tanto le preocupan”, y también para darle la noticia de que su nieta podrá celebrar la comunión en septiembre u octubre tras su suspensión a causa del coronavirus.

Cristina, que ha venido a ver a su madre, Marisa, califica el reencuentro de “muy emotivo” y se le quiebra la voz cuando intenta imaginar la dureza del aislamiento de tres largos meses de quienes viven en la residencia. “Ha sido muy duro para nosotros, pero para ellos…”.

A pesar de que hablar con su madre todos los días por videoconferencia, hoy al verla dice no haber podido refrenar sus sentimientos y se le vuelve a empañar la mirada.

Desde hace tres meses, los usuarios de las residencias han permanecido en las habitaciones como medida de protección, donde han recibido las comidas, los cuidados y el resto de servicios.

En la Comunidad de Madrid, igual que en el resto de España, estos centros de carácter asistencial han sido uno de los principales focos de la pandemia y desde el pasado 8 de marzo han fallecido en la región más de 6.000 personas, de acuerdo con los datos de la Consejería de Políticas Sociales.

Por Marina Segura Ramos.