Miras: "No quiero ser crítico con el Gobierno de España"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho esta noche que no quiere "ser crítico con el Gobierno de España", pero cree que la recuperación económica será antes si ahora se cierra toda actividad no indispensable.

En una entrevista en el programa "La Brújula" de Onda Cero radio, ha explicado que su decisión se basó en un informe de las autoridades sanitarias murcianas y, especialmente, del equipo de epidemiología, y por ello piden al ministerio de Sanidad que al menos en Murcia lo autoricen.

Entre las actividades no imprescindibles, citó la construcción o astilleros "que construyen barcos de recreo", así como nutricionistas, fisioterapeutas, ópticos o podólogos, oficios estos últimos que han decidido cesar su actividad porque no podían garantizar protección.

Preguntado por la situación del coronavirus en Murcia, explicó que a diferencia de otras autonomías aquí se ha sentido menos el impacto y "afortunadamente todavía esa situación sanitaria de colapso no la tenemos, y hay camas disponibles y UCIs, pero escucho a otras comunidades y es escalofriante y no quiero estar en esa situación".

Comentó que a lo mejor Murcia tiene menos casos por ser una región periférica, por tener menos población o porque las conexiones de transporte no tienen la afluencia que han podido tener otras autonomías.

A la cuestión de si aceptaría enfermos de otras autonomías que estuvieran colapsados sus servicios sanitarios, respondió: "No voy a decir que no. Si la Región tiene posibilidades, los recursos humanos y materiales, no vamos a dejar caer a nadie", y agregó que España es un país unido en el que hay que priorizar la solidaridad "y nos tenemos que ayudar todos".

En cuanto a las críticas que ha recibido la centralización del operativo, indicó que es acertado el mando único, pero esta semana ha sido insuficiente porque no han tenido herramientas necesarias para ser eficaz, y mencionó que todavía no han llegado a Murcia los test rápidos anunciados, entre otros medios sanitarios solicitados.