Montserrat: los grupos que no apoyen los PGE deberán explicarlo a maltratadas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno dedica el presupuesto más alto de la historia contra la violencia de género con el aumento de 120 millones para el pacto, por lo que aquellos grupos que no apoyen las cuentas deberán dar explicaciones a las víctimas del maltrato.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las partidas de su ministerio para 2018, Montserrat ha asegurado que aunque los Presupuestos Generales del Estado cumplían con la financiación del pacto de violencia de género, el Gobierno muestra "su compromiso firme y de acuerdo" con el incremento de 120 millones para que las comunidades autónomas y ayuntamientos lleven a cabo las medidas de su competencia.

"Van a tener dos presupuestos, los 4.234 de financiación autonómica y los 120 millones de competencia estatal que se trasfieren, por lo tanto exijo que desde la Comisión de Seguimiento del pacto no solo se exija al Gobierno su cumplimiento, sino también a las comunidades y ayuntamientos porque dispondrán de dos instrumentos".

La ministra ha destacado que el Gobierno "ha arrimado el hombro" y ahora le corresponde a las otras administraciones ejecutar las medidas y a los grupos parlamentarios apoyar los presupuestos.

"Ni en el mejor de los sueños era imaginable este presupuesto tan alto en la lucha contra la violencia de género", ha dicho Montserrat, quien ha insistido en el compromiso del Ejecutivo con "la generosidad, al capacidad de diálogo, de acuerdo y de consenso".

"Si estos grupos no arriman el hombro y no votan sí a los presupuestos estarán diciendo no al pacto de Estado"; ha insistido la ministra, quien ha repetido que son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia que "hacen protagonistas a las familias españolas".