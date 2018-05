Montserrat defiende presupuesto histórico que la oposición tacha de antisocial

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha defendido la partida más alta de la historia contra la violencia de género, tras el aumento de 120 millones para financiar el pacto, dentro de los PGE, que grupos de la oposición han tachado de "antisociales" y "machistas".

Durante su comparecencia en el Congreso para explicar las partidas de su ministerio para 2018, Montserrat ha asegurado que aunque los PGE ya cumplían con la financiación del pacto de violencia de género, dará un "segundo presupuesto" a las CCAA y ayuntamientos para que lo cumplan, a través de los 120 millones acordados con todos los grupos a través de una enmienda.

"Van a tener dos presupuestos, los 4.234 de financiación autonómica y los 120 millones de competencia estatal que se trasfieren, por lo tanto exijo que desde la Comisión de Seguimiento del pacto no solo se exija al Gobierno su cumplimiento".

El Gobierno "ha arrimado el hombro" y ahora le corresponde a las otras administraciones ejecutar las medidas y a los grupos parlamentarios apoyar los presupuestos "más sociales de la historia de la democracia que hacen protagonistas a las familias españolas".

"Si estos grupos no arriman el hombro y no votan sí a los presupuestos estarán diciendo no al pacto de Estado", ha insistido la ministra.

En materia sanitaria, ha anunciado una subida de la retribución salarial de los profesionales del Sistema Nacional de Salud que llegará al 8,79 por ciento en tres años, para devolver el "esfuerzo" realizado por éstos durante la crisis para "mantener la excelencia en momentos tan complicados como la crisis económica".

La titular de Sanidad ha explicado también que se está trabajando en un real decreto para favorecer la estabilización de médicos especialistas en zonas de difícil cobertura, como son las áreas rurales.

Los presupuestos incorporan dos enmiendas acordadas con Ciudadanos para incrementar en 150.000 euros la subvención a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA) y en 250.000 euros la destinada a la Confederación Estatal de Personas Sordas.

La ministra ha señalado que el Ministerio está ultimando el texto del proyecto de Ley de Menores y Alcohol y ha asegurado que la cartera de servicios del SNS ha incorporado en lo que va de año 13 nuevas innovaciones terapéuticas, el 25 % de las cuales dirigidas al tratamiento del cáncer.

Montserrat ha recordado que estos presupuestos permiten saldar la "deuda histórica" con los afectados de la talidomida mediante la incorporación de 20 millones de euros en ayudas para ellos.

La ministra ha destacado que la suma total del presupuesto, una vez incorporadas las enmiendas, asciende a 2.399 millones, que supone un incremento de un 10 % respeto 2017.

En el turno de portavoces, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha defendido el apoyo a las cuentas del Gobierno y ha dicho no entender cómo el resto de los grupos no lo hacen, recriminando a PSOE y Podemos falta de madurez. "Hacerse mayor es hacerse responsable y asumir compromisos".

La socialista Ángeles Álvarez ha recriminado a Montserrat que haya tenido que aumentar el presupuesto para el pacto "porque le hemos roto mayoría" y ha justificado su rechazo a unos PGE "insuficientes", mientras que su compañera Elvira Ramón ha pedido que deje de mentir ya que son "los más antisociales de la historia".

Desde Unidos Podemos, Ana Marcello ha calificado la política de dependencia de "criminal" y ha lamentado que medio millón de personas se hicieran un seguro privado por las "carencias" de la sanidad pública"

Marta Sorlí, de Compromís, también ha considerado que las cuentas son "antisociales" y las ha tildado de manera insistente de "machistas", pidiendo explicaciones a C,s por su apoyo.

En el debate, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que intervenir para retirar del diario de sesiones la acusación de "cobardes" que en varias ocasiones ha dirigido Miriam Nogueras, del PDeCAT, al resto de parlamentarios, después de la negativa de la diputada a hacerlo como le había pedido el PP.

Nogueras, que se ha centrado en el conflicto catalán ha terminado diciendo: "No me gustan estos presupuestos, ni tampoco el Gobierno de España".