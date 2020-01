Los Movimientos por el Clima exigen a la Generalitat medidas contra la crisis climática

Los Movimientos por el Clima -Fridays For Future, Moviment per la Justícia Climàtica, Rebel·lió o Extinció, Families For Future y Climacció- han exigido a la Generalitat que tome medidas para combatir la crisis climática en Cataluña y que se reduzcan un 7,6 % las emisiones anuales para llegar a los objetivos de 2030.

Estas medidas, en total once, se han expuesto en una concentración delante del Teatro Nacional de Cataluña, donde este viernes tiene lugar la Cumbre Catalana de Acción Climática, convocada por la Generalitat y a la que los Movimientos por el Clima no han sido invitados.

Una de las portavoces de los Movimientos por el Clima, María Serra, ha explicado que están "descontentos" por no haber sido convocados y que el motivo de esta exclusión es silenciarlos, aunque ha asegurado que seguirán "dando voz a la emergencia climática".

Entre las políticas propuestas destaca la suspensión de la ampliación del puerto y el aeropuerto, la implementación de un peaje en las vías de alta capacidad de Cataluña y una tasa anticontaminación para acceder a Barcelona o el incremento de hasta un 50 % de las energías renovables para el consumo eléctrico antes de 2030.

También se ha hecho alusión a la necesidad de prohibir los plásticos de un solo uso, de reducir la ganadería intensiva y fomentar la extensiva, de garantizar la gestión pública del control del Ciclo Integral Urbano del Agua o de promover la pesca de proximidad y aumentar las reservas marinas y las zonas de protección de la biodiversidad.

En esta línea, otro de los portavoces ecologistas, Álex Guillamón, ha declarado que "se debe acabar completamente con cualquier tipo de pesca de arrastre", no dando nuevos permisos y dejando que los existentes caduquen.

"Debemos igualmente dotar a la emergencia climática de la importancia y el rigor que se merece en los medios -ha proseguido Guillamón- y obligar a la Generalitat a que no haga publicidad de las empresas fósiles, la industria del motor, la aviación o los cruceros".

Los ecologistas han pedido que no se destine parte del Fondo Climático a "planes renove" en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, con tal de que no se le haga ningún tipo de aportación al sector de la economía fósil.

Con respecto a las medidas propuestas en la declaración de emergencia climática proclamada esta semana en Barcelona por la alcaldesa, Ada Colau, otro de los portavoces de la concentración, Aitor Urruticoechea, ha comentado que "no cogen el toro por los cuernos" y que carecen de visión política.

"Estas propuestas sugieren que en 2030 podríamos llegar a los objetivos marcados por la comunidad científica internacional, pero no concretan qué debemos hacer mañana", ha concluido Urruticoechea.