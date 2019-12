Muñecas, patinetes y coleccionables, los juguetes más demandados esta Navidad

Muñecas tradicionales, patinetes, pelotas y figuras coleccionables son los juguetes más demandados esta Navidad y Reyes, con un crecimiento de dos dígitos, según han explicado a Efe fabricantes y distribuidores, que cifran en un 4 % el aumento de los precios de los juguetes este año.

Según ha explicado a Efe el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, hay una importante tendencia al auge de las figuritas de acción, de las muñecas tradicionales reinventadas, incluso con perspectiva de género, como la Barbie astronauta o médico, y de los personajes de series y películas encarnadas en muñequitos coleccionables.

Entre las figuras de acción que han recibido el Premio al Mejor Juguete 2019 concedidos por AEFJ, y que figuran entre los juguetes más solicitados, destaca el "Indominus Rex Dino-Destructor", en la categoría de coleccionables están el "Fortnite", los "Superzings" y las muñecas sorpresa "L.O.L".

De las muñecas tradicionales que han sido galardonadas con este premio están las "Barbie Profesiones 60 aniversario" y las "8M, Muñecas que rompen barreras", que pretenden dejar atrás estereotipos de género al representar a mujeres con trabajos científicos u oficios considerados masculinos.

Entre los juguetes más vendidos este año también figura la réplica del juguete de Disney "Buzz Lightyear Superguardián Andarín", además de las muñecas de "Frozen" y los personajes de "Star Wars".

Pastor ha destacado que "no basta con comprar juguetes", ya que "el niño lo que quiere es que jueguen con él" y ha recordado que "los juguetes son herramientas para el desarrollo del menor y para él lo verdaderamente educativo es jugar".

El presidente de la patronal juguetera de España ha informado de que este año el sector de los juguetes crecerá un 4 %, y situará su cuota de facturación de mercado por encima de los 1.600 millones.

Pastor también ha apuntado que el precio de los juguetes aumentará en un 4 % respecto al año pasado y que el gasto medio será de 190 euros por niño.

Por su parte, el responsable de marketing de la cadena de tiendas de juguetes Tió Sam, Javier Tenor, ha explicado a Efe que "los juegos y juguetes tradicionales y clásicos se mantienen", en lo que ha coincidido el presidente de AEFJ.

"Las pelotas y los patinetes es lo que más se vende, pero juegos con nombres y apellidos como Trivial, Monopoly u Operación se van renovando con nuevas ediciones y venden mucho", ha puntualizado Tenor.

"Los videojuegos siguen sin amenazar al mercado de juguetes, ya que a pesar de las tabletas y los móviles, hasta los 12 o 14 años los niños no abandonan el juego tradicional o este cohabita con el juego virtual", según Tenor, que reitera la necesidad de "no regalar los juguetes que el niño pide siempre", ya que "eso no es educar, tienen que saber aceptar la frustración y si siempre se les dice que sí a todo nunca lo harán".

También ha aludido a que "los juguetes son para que los niños aprendan" y que por este motivo "hay que tener en cuenta sus necesidades educativas".

El responsable de marketing de Tió Sam ha lamentado que las plataformas físicas y comercios se están viendo "amenazadas" por gigantes digitales como Amazon, que pueden tributar en paraísos fiscales como Luxemburgo, al depender de la sociedad Amazon EU, lo que les permite reducir los precios.

"Las plataformas físicas podemos ofrecer consejos respecto a qué juguetes comprar y aportamos luz a los barrios, pero la falta de regulación a los grandes gigantes digitales y nos está asfixiando", ha denunciado Tenor.

La responsable de juguetes de Amazon en España, María Povedano, no ha querido entrar en el debate de la competencia y ha explicado a Efe que el gigante digital tiene disponibles 2.000.000 de juguetes, para los que ha configurado una clasificación de los 100 mejores juguetes para facilitar la decisión de compra.

Según el presidente de AEFJ, un 20 % la facturación de esta industria este año será mediante la venta a través internet.

Sobre este problema que afecta a las tiendas físicas de juguetes, Pastor dice que "no hay una solución mágica", pero augura que los comercios tendrán que "ofrecer un valor añadido, como por ejemplo desarrollar actividades familiares u otro tipo de eventos, aparte de la venta de juguetes".

Oriol Masferrer Gutiérrez