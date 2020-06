Murcia estudia confinar municipios por el brote activo importado de Bolivia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional se plantea el confinamiento de varios municipios si empeora el brote activo por coronavirus originado en tres pasajeros de un vuelo de Bolivia, que ha dejado 32 casos positivos en Beniel, Santomera y Murcia.

En rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento PosCovid, López Miras ha considerado "muy preocupante" el incremento de contagiados en la Región de Murcia, que ha tenido tres fuentes de covid-19 en las últimas semanas, de los que la consejería de Salud considera controlados dos.

En este sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dado por controlados el foco importado de Granada y tres afectados en Torre Pacheco y el positivo detectado en un inmigrante irregular llegado en patera a Águilas.

Sin embargo, la comunidad ha puesto el foco en los contagiados por los casos importados de Bolivia, que suponen 32 de los 61 afectados activos en la región y la orden de suspensión temporal de la actividad en una empresa hortofrutícola en El Raal (Murcia), con 9 trabajadores positivos en PCR de las 100 primeras pruebas realizadas.

Al respecto, López Miras ha revelado que el confinamiento de los municipios más afectados por este brote será decidido en función de los parámetros del Servicio de Salud Pública y Epidemiología, pero ha recordado que la aparición de 7 casos positivos en Totana impidió que pasara a Fase 3 de la desescalada durante una semana.

"Nos lo jugamos todo", ha remarcado el presidente de la comunidad antes de censurar las "graves irresponsabilidades" que está habiendo entre la ciudadanía incumpliendo las normas de distanciamiento, higiene y protección. "Si la epidemia regresa, nos hunde y sería un golpe casi definitivo a miles de empleos, ", ha apostillado.

Para López Miras, el rebrote importado de Bolivia demuestra que los controles en los aeropuertos son "totalmente ineficaces" y ha exigido al Gobierno central que, en coordinación con la Unión Europea, implante la obligación de realizar pruebas PCR en origen a los viajeros que vuelen a España.

Por ello, ha reclamado "mucho mayor control" de las personas que viajen desde lugares con "brotes o incidencia elevada", de forma que estén obligados a dar información precisa y detallada sobre ellos y su ubicación en España.

"El examen visual no es serio; rellenan un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y tomar la temperatura no se debe tomar como referencia, según las autoridades médicas", ha afirmado López Miras antes de apuntar a la necesidad de implantar un sistema de "monitorización" de todos los turistas.