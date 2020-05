Murcia, donde llegó más tarde el virus y sin apenas inmunidad colectiva

La ausencia de AVE, el clima cálido o el seguimiento telefónico de 40.000 posibles casos en aislamiento domiciliario son algunas bazas para defender la hipótesis de una epidemia menos dañina en Murcia, pero el futuro es incierto tras casi dos meses y con apenas inmunidad de rebaño o grupal.

A ello se podría sumar que antes del confinamiento general en Murcia se decretó un confinamiento en los municipios costeros en los que se había detectado la llegada de personas de otras regiones, especialmente madrileños con casas en el Mar Menor y La Manga.

Los primeros casos positivos fueron el 6 de marzo, pero la oleada desde el día 10 convirtió definitivamente la fase de contención en "una pesadilla", como las autoridades calificaban en aquellos días lo que se estaba viviendo. A día de hoy la enfermedad ha dejado 132 fallecidos en Murcia.

Las situaciones del pasado no se van a repetir porque el plan de transición a la normalidad no permitirá viajar a La Manga, Mar Menor, Águilas o Mazarrón a los no murcianos, cuyos alcaldes incluso blindaron esas zonas en este puente de mayo a los vecinos de otros municipios.

Los últimos días de la pandemia han levantado el aplauso a los sanitarios de primera línea que, aunque no han tenido la presión asistencial de ciudades como Madrid o Barcelona, nunca habían sufrido antes el estrés de estos días.

Ya hay ucis sin pacientes y centros sanitarios libres de la enfermedad que han levantado la ilusión de cara a la difícil fase de contención que se está ahora mismo afrontando.

Se teme que la salida paulatina de casi toda la población de sus casas haga surgir nuevos casos, cuyo número es una incógnita sin un muro de contención inmunológico, dado que solamente se han dado de alta a 1.251 personas curadas y más de 30.000 pruebas diagnósticas han dado negativo.

Actualmente se encuentran ingresados en hospitales de la Región 72 casos, de los cuales 20 se encuentran en UCI.

Se han registrado casos en 44 de los 45 municipios murcianos y las zonas más afectadas son Murcia y Cartagena; la media de edad de los casos es 55 años y, a diferencia de la tendencia general, más de la mitad de los casos confirmados son mujeres, si bien son mayoría los hombres hospitalizados, y de estos la media es de 63 años.

Los días de hospitalización ha sido 11 por término medio y en UCI han pasado un promedio de 14 días, y la mayoría presentan un cuadro de infección respiratoria aguda leve, con 465 casos de neumonía, de los cuales 52 presentaron síndrome de distrés respiratorio agudo.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado en los últimos días la falta de consenso con las comunidades autónomas en el diseño del plan de desescalada presentado por Pedro Sánchez, y sostiene que genera "más incertidumbre y más falsas expectativas entre la población".

Su gobierno echa en falta un plan de conciliación familiar y laboral que tenga en cuenta a los niños mayores de 6 años y medidas para evitar desplazamientos entre provincias, o información acerca de los controles de movilidad.

El Gobierno de Murcia ha reclamado al Ministerio del Interior, por ejemplo, que "proporcione instrucciones, cuanto antes y de manera concreta, sobre cómo se va a llevar a cabo la desescalada" para poder organizar las tareas de los efectivos de Protección Civil.

Baldo Cortón