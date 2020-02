Murcia alega motivos de tiempo para aplazar la reunión con Celaá

La Consejería de Educación de Murcia ha alegado motivos de tiempo para aplazar la reunión con la ministra del ramo, Isabel Celaá, prevista para este viernes, puesto que no ha tenido suficiente para recabar la información técnica y jurídica que aportará en el encuentro.

Así lo ha confirmado este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno su portavoz, Ana Martínez Vidal, que ha insistido en que no se trata de una “cancelación” del encuentro, pero ha reconocido que no se podrá llevar a cabo antes del 17 de febrero, cuando finaliza el plazo de un mes que el Gobierno central dio al murciano para retirar el denominado “pin parental”.

Martínez Vidal ha insistido en que la Consejería de Educación cuenta con informes favorables a la petición de esos permisos a las familias para que los niños asistan a actividades complementarias, tanto de los servicios jurídicos como de la inspección, algo que ha defendido en reiteradas ocasiones la consejera, Esperanza Moreno.

No obstante, ha señalado que no ha podido “recabar toda la información” que quiere trasladar a la ministra, por lo que se ha retrasado el encuentro, que se producirá en breve, pero no tiene fecha fijada.

La reunión forma parte de la ronda de contactos que el Ministerio ha iniciado con todas las consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas.

En cualquier caso, ha indicado que el veto parental se seguirá aplicando en la región y ha manifestado su respeto a la posible decisión del Ministerio de abrir la vía judicial para eliminarlo.