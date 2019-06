Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña rebasan los 40 grados por la ola de calor

La ola de calor continúa en península y Baleares, donde las altas temperaturas ponen este sábado en alerta roja y naranja a varias zonas de Navarra, interior de País Vasco y alto Ebro, donde se superarán los 40 grados en Lleida (44), Zaragoza (42) y Pamplona (41).

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), zonas de las provincias de Huesca, Zaragoza, Huesca y Teruel están en alerta roja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados.

En Navarra, la alerta roja la tienen por temperaturas de 43 grados en la Ribera del Ebro y de 42 grados en el centro, mientras en el resto se superarán los 35 grados.

Al igual que en las anteriores regiones, en La Rioja están en alerta roja por máximas de 42 grados en la Ribera del Ebro y de 36 en la Ibérica riojana.

Sobre Cataluña hay alerta roja y naranja por valores que superarán los 40 grados en la depresión central y los 38 en el Valle de Arán.

Córdoba, Granada y Jaén están en alerta naranja por temperaturas que superarán los 40 grados, mientras que en Almería y Sevilla hay aviso amarillo por registros por encima de los 36 grados. Se espera que Granada alcance los 43 grados.

La alerta es amarilla en Cantabria por valores de 36 grados en las áreas próximas al Ebro.

En Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid están en alerta naranja por valores que rondarán los 39-41 grados, mientras Palencia y Zamora llegarán a marcar los 36.

Las altas temperaturas pone en alerta naranja en Castilla-La Mancha a Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo por valores que se situarán entre los 39 y 41 grados, especialmente en el valle del Tajo, valle del Guadiana, La Mancha, Montes del norte y Anchuras, Sierras de Alcudia y Madrona.

En Madrid, las zonas del área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y oeste están en alerta naranja por temperaturas que alcanzarán los 40 grados centígrados, mientras en la sierra se prevé que lleguen a los 38.

En el País Vasco, la Rioja y la llanada alavesas tendrán temperaturas entre los 39 y 40, que les pone en alerta naranja, mientras en el interior de Guipúzcoa estarán en amarilla por temperaturas de 35 en el interior.

En alerta naranja está Cáceres por temperaturas que superarán los 39 grados en el norte, Villuercas y Montánchez, y en amarilla por valores entre los 38-39 grados en Barros y Serena, Vegas del Guadiana y la Siberia extremeña.

Mallorca tiene alerta naranja por valores máximos de 39 grados en el interior, y amarilla en el resto por superar los 36 grados.

En la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia están en alerta amarilla por temperaturas que estarán entre los 36 y 39 grados en el interior y en el litoral.

Y Murcia está en alerta amarilla por valores de 38 grados en el Altiplano, noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con la alerta naranja hay riesgo importante en fenómenos no habituales y con cierto peligro para actividades usuales. Con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.