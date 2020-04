Navarro: La Atención Primaria será clave en el control de posibles rebrotes

El catedrático de Microbiología de la Universitat de València, David Navarro, defiende la necesidad de "reforzar al máximo" la Atención Primaria porque durante la desescalada de la pandemia de coronavirus "va a ser la clave" en el control de posibles rebrotes.

Así lo ha asegurado en una entrevista con la Agencia Efe el también jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico de València, miembro del comité asesor creado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para diseñar actuaciones futuras en función de la evolución de la pandemia de la COVID-19.

El microbiólogo y virólogo, que asesorará a la administración autonómica sobre qué cabe esperar sobre el uso de pruebas diagnósticas, se ha mostrado contrariado por el uso de la expresión "test masivos" por cualquiera sin que se especifique qué se quiere decir con eso.

A su juicio, "no podemos medirnos por el número de test que hacemos todos los días. Esto no es una carrera de test, se trata de hacérselos a las personas correctas y en el momento correcto".

Considera que tanto los test como las pruebas PCR y las serológicas "hay que utilizarlos con cabeza y en la población diana correcta", y afirma que "cuando salgamos de esta, que saldremos", se trata de "controlar y detectar rápidamente" los casos sintomáticos que se produzcan en la comunidad y de buscar a los contactos de riesgo de estas personas, sean sintomáticos o asintomáticos, para testarlos.

Según David Navarro, es clave en el control de la epidemia la Atención Primaria, desde donde se pueden detectar los casos, incluso cuando el paciente manifiesta síntomas muy inespecíficos, aislarlos y rastrear y localizar pronto a sus contactos. "Esto dista mucho de ser un uso masivo de la prueba, se trata de un trabajo centinela", afirma.

Por ello, considera que cuando salgamos del confinamiento al que nos obliga el estado de alarma se debe "reforzar al máximo" la Atención Primaria porque, a su juicio, "va a ser clave en el control de posibles rebrotes".

Según Navarro, el estudio seroepidemiológico que está diseñando el Ministerio de Sanidad para la detección de anticuerpos permitirá saber cuál es el porcentaje de personas que ha pasado la infección durante los últimos meses, especialmente aquellas que no han ido al hospital y han podido pasar la infección en casa, aunque sin haber sido testadas.

La encuesta, que se va a realizar a nivel nacional, "va a ser muy importante porque nos va a decir cuánta gente se ha infectado y cómo ha penetrado el virus en nuestra sociedad", asevera Navarro, que indica que en función de la cantidad de gente que no se haya infectado "nos quedará más o menos para conseguir lo que algunos denominan inmunidad de grupo, que en ausencia de una vacuna es lo único que nos puede proteger de la aparición de rebrotes".

A su juicio, el "escenario más previsible" es que la cantidad de gente que no se haya infectado "sea mucha y que, consecuentemente, esas personas sean susceptibles de infectarse por primera vez", pero añade: "No podemos permitir que el virus vuelva a circular en la magnitud que lo ha hecho porque si no esa bolsa de población, pronto o tarde, acabará siendo infectada y eso colapsará los hospitales".

Además, cree que es necesario disponer de pruebas para hacerlas cuando toque, tanto de PCR como de serología, así como seguir tomando medidas de protección general como la higiene y el distanciamiento social.

"Nunca nos hemos enfrentado a un brote epidémico de esta naturaleza, nunca, y a todo el mundo lo pilla esto descolocado de un día para otro, y surgen cosas nuevas y aprendemos cosa nuevas diariamente que nos hacen reconsiderar posturas que hemos mantenido, incluso con una defensa a ultranza", señala.

"Si no mandamos a la gente con cierta seguridad a trabajar, seguramente la economía no se recuperará nunca", afirma David Navarro, que insiste: "No hagamos una carrera de test, no se trata del número, sino de la calidad con la que se requiere hacerlo en cada caso".

"Deben hacerse en poblaciones predefinidas y sabiendo cómo interpretar la respuesta que nos da la prueba diagnóstica, si no es un desastre", concluye.

