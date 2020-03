Nueva York, con 729, es el estado con más casos de coronavirus en EE.UU.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este domingo que ese estado se convirtió en el foco principal del coronavirus en EE.UU., con 729 casos registrados y 3 muertes, y llamó al Gobierno a aumentar la capacidad hospitalaria porque el 80 % de las 3.000 camas de cuidados intensivos están ocupadas.

Cuomo explicó en una rueda de prensa retransmitida por internet que las cifras ascendentes de Nueva York son fruto de los mayores medios para hacer pruebas y que, de los 729 casos positivos, hay 137 personas hospitalizadas, de las cuales 65 están en cuidados intensivos (UCI) y de ellas, 46 entubadas. En todo el país hay más de 3.000 casos y 62 personas han fallecido, la mayoría en el estado de Washington.

"Debemos ralentizar la propagación del virus a un ritmo que el sistema sanitario pueda gestionar. No podemos impedir que la gente se infecte", declaró el gobernador, que no descartó reevaluar al alza las imposiciones de reducción de densidad de población que ya están en marcha en Nueva York, como impedir reuniones de más de 500 personas, pero no consideró necesario "cerrarlo todo", como sí han pedido cargos locales de la Gran Manzana.

"Si (los negocios) no aplican la ley, o si los números siguen creciendo a este ritmo, me pondré más agresivo con las regulaciones obligatorias. Hoy les he pedido que voluntariamente cierren sus puertas, cierre su restaurante, cierre su gimnasio", agregó.

Este mismo domingo, el concejal neoyorquino y portavoz, Corey Johnson, y el auditor de la ciudad Scott Stringer han pedido públicamente que se "cierren" todos los servicios no esenciales de Nueva York para que haya un "distanciamiento social más agresivo" incluyendo el cierre de las escuelas locales que de otro modo abrirán este lunes, a falta de la universalización de las pruebas del coronavirus.

En ese sentido, Cuomo indicó que el estado en conjunto tiene capacidad para hacer unas 400 pruebas diarias de Covid-19 y que no es suficiente: "No puede haber dos compañías solamente haciendo test automáticos en EE.UU., necesitamos más ayuda en eso".

Asimismo, destacó que no hay suficientes máquinas de respiración para asistir a los enfermos ingresados en la UCI: "Va a haber un golpe sobrecogedor en las camas de las UCI, no en las 53.000 camas de hospital normales (...). La gente con problemas de salud previos van a necesitar esas máquinas de ventilación y 3.000 se van muy rápido en cualquier proyección".

El gobernador dijo que ha pedido en una carta al presidente de EE.UU., Donald Trump, que despliegue a las Fuerzas Armadas y utilice su "capacidad" adaptando hospitales en sus instalaciones existentes y liberando así camas de hospital, como ha expresado también en una columna de opinión en The New York Times.

Cuomo explicó que ha ordenado que a partir de mañana aproximadamente la mitad de los empleados públicos en los condados de Westchester, Rockland, Nueva York y Long Island trabajen desde casa, ha pedido que también se reduzcan los servicios a lo esencial en el sistema judicial y está llamando como reservas para el sistema sanitario a enfermeras y médicos retirados y profesionales de la Guardia Nacional.

Respecto a los tres fallecidos por coronavirus, Cuomo señaló que los tres tenían afecciones previas: hoy domingo ha fallecido en un hospital de Nueva York una mujer de 72 años; ayer sábado falleció un hombre de 65 años en el condado de Rockland, y el viernes una mujer de 82 años en el barrio de Brooklyn.