Nueva guía de asistencia jurídica a internos de los CIE de forma "humanizada"

La Fundación Fernando Pombo ha presentado hoy la "Guía práctica de asistencia jurídica en Centros de Internamiento de Extranjeros", una herramienta que estará disponible en su web con el objetivo de contribuir a que en los CIE "se cumpla ley no de una forma burocrática, sino humanizada".

Así lo ha explicado, en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Carmen Pombo, directora de la Fundación que ha elaborado durante dos años esta guía en colaboración con Pueblos Unidos y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

"Creo que sí hay una preocupación real en España en este momento por que la calidad de vida de los migrantes que acaban en un CIE mejore y por ver de qué manera desde lo jurídico, desde la defensa de los derechos fundamentales, podamos contribuir a que situaciones que están sucediendo ahora dejen de suceder", ha apuntado Pombo.

A lo largo de quince capítulos, el documento pretende "contribuir a garantizar los derechos fundamentales y la asistencia jurídica a los 'migrantes forzosos' susceptibles de ser llevados a centros de internamiento de extranjeros".

Se analiza la existencia de los propios centros y la normativa europea; las situaciones que pueden dar lugar al internamiento; los derechos y deberes de los internos; la asistencia jurídica gratuita o los colectivos vulnerables, como víctimas de trata o personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).

"Esperamos que esta guía pueda servir tanto a abogados como entidades sociales, a todos aquellos que estén en el día a día de los CIE", ha remarcado Pombo junto al coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería del ICAM, Marcelo Belgrano; el capellán del CIE de Aluche (Madrid), José Luis Segovia; y el director de Pueblos Unidos, Iván Lendrino.

"Por desgracia en el CIE, lo que nos encontramos continuamente es que no hay transparencia, no hay una reglamentación.... vivimos mucha arbitrariedad en los diferentes CIE y no encontramos herramientas útiles a veces", ha comentado Lendrino.

"Todos tenemos una misión: que se cumpla la ley y que estas personas sean protegidas", ha continuado, y con él han coincidido el resto de ponentes en el "ejercicio efectivo de los derechos" de los migrantes forzosos y las "necesidades de asistencia jurídica".

En España hay siete CIE -Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), La Zona Franca (Barcelona), Sangonera la Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas) y El Matorral (Fuerteventura)-, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto su cierre entre las veinte medidas que ha trasladado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para ser el "principal socio de Gobierno".