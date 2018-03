Nutricionista: tan vital es lo que comemos como con quién y dónde lo hacemos

La dietista y nutricionista Victoria Lozada defiende que es tan importante lo que comemos como con quién, dónde y cómo lo hacemos, según explica en su primer libro "La buena nutrición" (Plataforma Editorial).

En una entrevista con Efe, la dietista ha dicho que ha escrito el libro con la intención de cambiar la perspectiva que actualmente tiene la gente sobre la nutrición, además de fomentar una educación nutricional y desmentir los mitos que la envuelven.

Lozada, que se graduó en Nutrición en la Universidad Central de Venezuela y que actualmente reside en Madrid, tiene la sensación de que hoy en día todo está muy basado en las calorías y en los números, "pero no se están considerando dos factores muy importantes como son el psicológico y el social, que a parte del factor biológico son los que componen una buena nutrición".

La nutricionista considera que "no sólo somos lo que comemos, o lo que tenemos en el plato, sino que el lugar donde lo comemos, con quién lo comemos o dónde compramos son factores para que alguien pueda seguir una buena pauta nutricional".

Además de contar con una consulta y un blog, Lozada es administradora de la cuenta de Instagram 'Nutrition is the new black', que cuenta con 160.000 seguidores, un espacio en el que publica recetas, contesta preguntas y resuelve las dudas de sus lectores.

En su libro, la dietista demuestra que "comer saludable no es aburrido" y desmiente mitos archiconocidos como que "es malo cenar hidratos" o "comer saludable es caro".

Según Lozada, la clave para comer sano es no ponerse metas que no podemos cumplir y que la alimentación sea variada y saludable, "pero sin vivirlo como algo restrictivo".

"Hay veces en las que nos ponemos unas metas demasiado altas, o queremos cumplirlas muy rápidamente, y a veces eso no es posible", argumenta la autora.

La nutricionista advierte de que existen las dietas que no tienen el objetivo de perder peso, ya que, por ejemplo, "a la consulta nutricional también vienen personas simplemente para reeducarse nutricionalmente".

"Si sabes comer bien, lo más probable es que sepas mantenerlo, que, al fin y al cabo, es lo más difícil", asevera.

Lozada cree que recibir una educación en las escuelas es fundamental para poder solucionar problemas como los trastornos alimentarios.

"No nos enseñan a comer bien", opina la dietista, que reivindica "una asignatura en la escuela para que nuestra relación con la alimentación sea buena desde el principio, porque nadie nos dice que va a ser vital para el resto de nuestras vidas".

A diferencia de otros nutricionistas, Lozada cree que no debería haber 'alimentos prohibidos', aunque sí opina que el consumo de los alimentos ultraprocesados debería ser "limitado".

"Evidentemente -especifica- recomiendo más la fruta, la verduras, las legumbres, las proteínas e hidratos de calidad y las grasas buenas".

Otro de los temas principales que se tratan en el libro son las mentiras del etiquetado y, aunque la nutricionista no cree que tengan el objetivo de jugar con nuestra salud, sí considera que el etiquetado está hecho "para hacernos sentir que tenemos que comprar un producto".

"Se presta mucho a que nos confundamos, así que si no entendemos un etiquetado mejor no comprarlo. Está diseñado para que no sepamos bien qué hay dentro", critica.

Lozada, que es especialista en alimentación vegana, recomienda que, para seguir una alimentación saludable es muy útil hacer una lista de la compra y un menú y, "a partir de ahí, buscar alimentos que sean saludables y acordes".

También recomienda ir al mercado en vez del supermercado, ya que "en el supermercado hay cosas superfluas que no aportan absolutamente nada".