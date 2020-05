OIT no ve coordinación internacional contra la crisis creada por la COVID-19

Madrid, 15 may (EFE.- El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, ha lamentado este viernes la falta de coordinación internacional en la lucha contra los efectos económicos y en el empleo de la pandemia del coronavirus, y ha dicho que el G-20 está ausente y Europa tiene dificultades para actuar de forma coordinada.

Rider ha intervenido este viernes en un encuentro virtual organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha recordado que en el segundo trimestre se perderán unos 305 millones de empleos por el coronavirus, frente a los 22 millones que hubo en la crisis financiera de 2008-2009.

Además, ha dicho que el nivel de pobreza se va a disparar, ya que unos 2.000 millones de trabajadores que trabajan en la economía informal y cuyos ingresos no son muy altos, van a caer un 60 % en este trimestre.

Por eso, ha dicho que la próxima pandemia será "la del hambre en el mundo y eso necesita una respuesta internacional".

Ha indicado que para estimular la economía y el empleo casi todos los países están intentando invertir en la actividad productiva y se calcula que esos paquetes de medidas de apoyo que se han introducido en el mundo equivalen a 9 trillones de dólares, pero falta una coordinación internacional.

Guy Rider cree que la reacción internacional no ha sido suficiente y "el G-20 no ha estado a la altura", pues la declaración que sacó no tenía compromiso concretos.

"Cada país está actuando por su cuenta y eso es insuficiente", ha dicho Rider, que ha indicado que los países que tienen a un 90 % de sus trabajadores en la economía informal necesitan ayuda.

También considera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pueden hacer mucho más para ayudar a esos países.

Respecto a la UE, ha manifestado que tiene un papel fundamental que desempeñar en esta crisis, pero "cada vez es más difícil en Europa conseguir posiciones comunes" y ha destacado el papel que está teniendo España siendo la conciencia de lo que tendría que ser la actuación de la UE.

Asimismo, ha reclamado no caer en la trampa de una "austeridad exagerada" como ocurrió en la crisis financiera, sino tener muy presente en la salida de la crisis los criterios de justicia social y equidad.