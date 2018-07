La ONG alemana Sea-Watch dice que Malta impide zarpar a su barco de rescate

La ONG alemana Sea Watch, que tiene su base de operaciones en Malta, informó hoy de que las autoridades de ese país están impidiendo "sin base legal" que su barco "Sea Watch 3" zarpe para rescatar inmigrantes en el Mediterráneo.

Según la Organización No Gubernamental se trata de una decisión "política", puesto que el barco, el "Sea Watch 3" no está registrado como embarcación deportiva y no plantea problemas desde el punto de vista de su registro.

Sea Watch recordó que otros barcos que operan en el Mediterráneo central rescatando inmigrantes, como son los casos de "Lifeline" y "Seefuchs" tienen esa calificación, pero no el suyo, que es un "buque de registro real holandés, completamente autorizado a llevar pabellón holandés".

"La falta de permiso para dejar Malta resulta ser por lo tanto no un problema de registro, sino una campaña política para impedir el rescate de civiles en el mar", dijo la ONG en su página en internet.

Además recordó que mientras los barcos que se dedican a esa actividad están retenidos en puerto, los últimos días han sido "los más mortales en este año", en alusión a los inmigrantes desaparecidos en esa zona del Mediterráneo.

"En la actualidad no hay un barco adecuado para rescate en el área de operaciones, a pesar de que el 'Sea-Watch 3' está bien equipado y listo para zarpar, agregó la ONG alemana.

"Sea Watch insta urgentemente al Gobierno maltés a dejar de impedir la acción de los rescatadores mientras hay vidas humanas en grave riesgo", añadió.