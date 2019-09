ONG alemanas critican el plan del gobierno contra el cambio climático

Las seis principales asociaciones ecologistas alemanas tacharon este lunes de insuficiente, ineficaz, insolidario y costoso el paquete de 70 medidas y 54.000 millones de euros que la canciller Angela Merkel presentará en unas horas en una cumbre extraordinaria de la ONU en Nueva York.

La iniciativa es "cara homeopatía", aseguró en una rueda de prensa en Berlín Kai Niebert, presidente del Círculo Alemán para la Protección Medioambiental. "Es indigno de un cristiano e insolidario", agregó.

A su juicio, las medidas no van a ser suficientes para reducir las emisiones de la primera economía europea a los niveles fijados a nivel europeo (reducción del 40 % sobre los niveles de 1990 para 2020 y del 55 % para 2030). Tampoco va a servir para contener la subida de las temperaturas a los 1,5 grados que el Acuerdo de París se fijó como objetivo (y Alemania firmó).

"Tenemos la tecnología, tenemos el dinero y tenemos a la opinión pública de nuestro lado", argumentó Niebert para exigir una mayor ambición al Ejecutivo alemán.

El gerente de Greenpeace en Alemania, Martin Kaiser, afirmó que la iniciativa de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas "no es un paso adelante" y que "ignora" a los 1,4 millones de personas que se estima que el pasado viernes se manifestaron en toda Alemania exigiendo más determinación de sus representantes en la crisis climática.

De "desalentador" calificó el conjunto de medidas Silvia Kreibiehl, presidenta de Germanwatch, que consideró que los anuncios son insuficientes. En esa misma línea se expresó Hubert Weiger, presidente de BUND: "Así no se cumplirán los objetivos".

También participaron en esta comparecencia Michael Schäfer, responsable de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y Sascha Müller-Kraenner, gerente de Ayuda Alemana para el Medioambiente (DUH).

El paquete, presentado el viernes por Merkel, incluye -entre otras medidas- una tasa de implantación progresiva para las emisiones de CO2 del transporte y la calefacción, un nuevo impuesto para los vuelos nacionales, rebajas del IVA para el tren y la promoción de las energías renovables.

Está previsto que la canciller, que viajó este domingo a Nueva York para la asamblea general de la ONU, participe este lunes en una cumbre convocada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para llamar a los países a presentar planes nacionales más ambiciosos para luchar contra el calentamiento global. En esta cita prevé presentar su plan contra la crisis climática.

Según distintos estudios, Alemania -el sexto mayor emisor de gases contaminantes- no iba a lograr el objetivo de reducción de emisiones contaminantes de 2020 hasta 2028 si no tomaba nuevas medidas. Y el de 2030 no lo iba a poder alcanzar hasta 2046.