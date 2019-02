ONU Mujeres pide al Gobierno mexicano políticas con perspectiva de género

ONU Mujeres México insta al nuevo Gobierno mexicano a materializar los "anuncios" que ha hecho en sus casi tres meses de gestión sobre la lucha contra la violencia mediante una estrategia que incorpore políticas con perspectiva de género, según indicó la representante de la organización en el país, Belén Sanz.

"Creemos los anuncios que hemos escuchado en cuanto al desarrollo de una estrategia integral para la lucha contra el homicidio, incluyendo el feminicidio; son alentadores, ya que el Gobierno reconoce que hay una fuerte problemática en la materia. Esperamos que se concrete con una estrategia muy específica", dijo Sanz a Efe.

Para ONU Mujeres es difícil realizar una valoración del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en relación a sus esfuerzos por reducir la violencia contra las mujeres porque todavía no se pueden medir los impactos.

Aun así, Sanz consideró que las propuestas políticas "con foco en derechos humanos, seguridad que prevenga la violencia generalizada y que tenga un enfoque para combatir la desigualdad social" deben tener como denominador común la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Tras este breve periodo de mandato de López Obrador (desde su investidura el pasado 1 de diciembre), las colaboración de la ONU con las instituciones mexicanas todavía se está gestando pero ya ha habido "buenos acercamientos" con los ministerios de Exteriores, Gobernación y Trabajo.

Por ahora se está llevando a cabo un proceso de acercamiento mediante el que ONU Mujeres pretende saber cómo se van a ir concretando las prioridades del Gobierno mexicano y dependiendo de esto se verá qué colaboración pueden ofrecer.

Una de las situaciones más alarmantes relacionadas con el machismo que se ha dado en Ciudad de México en las últimas semanas es la de los intentos de secuestro en la red del Metro, que ONU Mujeres México ya estudió hace algunos años.

"Ciudad de México está enfrentando una situación que no es nueva, pero en relación a los secuestros que se han hecho públicos es importante que las autoridades lleven a cabo una investigación seria y que se vea si hay un patrón para así poder entender que está pasando", comentó Sanz.

En 2017 la organización trabajó con el Gobierno capitalino en la implementación de un programa que ya existe en otros países para la prevención y atención del acoso sexual a mujeres y niñas en el transporte público.

Con este programa se hizo un estudio cuyos resultados calificó Sanz de "alarmantes".

Más de 96 % de las mujeres encuestadas dijeron haber sido objeto de violencia sexual en espacios públicos al menos una vez en su vida. De ellas, el 73 % señaló que fue en el Metro donde sufrieron ese acoso.

Para afrontar la situación en 2017 se hizo una campaña llamada "No es de hombre", con el objetivo de transformar las mentalidades que justifican el acoso en el transporte público, y que Sanz consideró que tuvo "impacto tanto en mujeres, al darse cuenta de que no tienen por qué sufrir acoso, como en hombres, que supieron que hacerlo no está bien".

ONU Mujeres México considera que las autoridades deben volver a observar estos datos y darle continuidad al programa de prevención de acoso hacia mujeres y niñas para, junto a las medidas que pretende sacar adelante el nuevo Gobierno, combatir este problema tan grave para la ciudadanía.