ONU Mujeres: si la mujer no participa en la economía, Latinoamérica no crecerá

La directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, advirtió este viernes en Chile de que si no mejora la participación femenina en la economía, los países latinoamericanos no van a crecer.

"Sí, señores, si la mujer no interviene en la economía nuestra región no va a crecer, así que vamos a ver cómo buscamos esas soluciones juntos", dijo Vaeza en una rueda de prensa durante la presentación de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer, que se celebrará en Santiago del 4 al 8 de noviembre.

Organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con el apoyo de ONU Mujeres, la conferencia es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.

La reunión, que se realiza cada dos o tres años desde hace medio siglo, contará con la participación de autoridades de los Estados miembros de la Cepal y de los miembros asociados, representantes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

La representante regional de ONU Mujeres consideró que la conferencia es una muestra de que América Latina "se ocupa de las mujeres" desde hace mucho tiempo y subrayó que ahora es el momento de elaborar estrategias para mejorar los índices de participación femenina en el mercado laboral y la economía.

"Cuando la mujer crece invierte en la familia y eso es lo que necesitamos", dijo Vaeza, quien añadió que el 78 % de las mujeres de la región que trabajan lo hacen en sectores de baja productividad.

"A veces las mujeres tenemos una educación superior a los hombres, pero como somos madres y queremos priorizar ser madres, salimos del mercado laboral y cuando volvemos lo hacemos a sectores de baja productividad", enfatizó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que el tema principal de la conferencia de noviembre es "la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes", un asunto que va más allá de la igualdad de género.

"No basta solo con hablar de igualdad, la igualdad debe estar sustentada en la autonomía porque si una persona no tiene autonomía, no tiene libertad, no hay emancipación, y con autonomía nos referimos a la autonomía física, política y por supuesto económica", apuntó Bárcena.