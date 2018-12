Osoro sobre abusos sexuales: hay que afrontarlos con todas las consecuencias

El cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, considera necesario transmitir a los jóvenes un mensaje "claro" sobre los casos de abusos sexuales registrados dentro de la institución porque "hay que vivir en la verdad" y "afrontar esta cuestión con todas las consecuencias que pueda tener".

Osoro se ha pronunciado de esta forma al ser preguntado sobre este asunto tras presentar el Encuentro europeo de jóvenes que se celebrará en Madrid del 28 de diciembre al 1 de enero de 2019 y que está organizado por la comunidad ecuménica de Taizé, formada por un centenar de hermanos de origen tanto católico como protestante, originarios de más de treinta nacionalidades.

El cardenal ha asegurado que "no hay miedo a saber lo que pueda existir", que "no es tanto como a veces parece existir", según ha apostillado. No obstante, la Iglesia, tal y como ha señalado, está dispuesta a afrontar esta cuestión y el primero en hacerlo es el papa Francisco.

El papa se reunirá en febrero con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales, y, según ha explicado, ya se está trabajando en unos protocolos de actuación ante esos casos.

"Cuando haya una situación que es necesario afrontar, hay que afrontarla", ha comentado el arzobispo, quien ha hecho hincapié en que esta situación "tiene que desaparecer de la vida de la Iglesia".

Y tiene que hacerlo porque "no pertenece" a la vida de la institución: "la Iglesia anuncia a Jesucristo, a un Dios de la vida, no a un Dios ni manipulador ni un Dios que mata y da muerte, porque cuando hay situaciones de estas de abusos hay muerte".

Mientras, el hermano Aios Loeser, prior de la comunidad de Taizá, también se ha mostrado convencido de que hay una voluntad de "vivir la verdad" en relación a esta cuestión y ha incidido en la idea de que hay muchos sacerdotes que están luchando porque la Iglesia sea "un lugar de confianza".