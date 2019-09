Ossorio: La inspección del Estado debe actuar ante "agresiones" a la Historia

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha defendido que las comunidades autónomas mantengan la competencia en educación, que "ha funcionado bien", pero que la "alta inspección del Estado actúe" cuando se den casos de "agresiones" a hechos históricos en los libros de textos.

En una entrevista con Efe, Ossorio ha considerado, en relación a la propuesta de Vox de devolver al Estado las competencias de educación, sanidad y justicia, que "el Estado de las autonomías en todas las materias, incluida la educación, ha funcionado muy bien".

Pero admite que "es cierto que puede haber acciones de comunidades autónomas que no se han hecho bien. En estos casos, la alta inspección del Estado tiene que actuar. No es un problema del modelo, sino de cómo han actuado determinadas comunidades", ha dicho en una entrevista con Efe.

La Comunidad de Madrid ha "utilizado su ámbito de gestión en materia educativa para mejorar la calidad de la enseñanza, para crear centros bilingües y trilingües, para incluir la tecnología, la robótica, el emprendimiento en las aulas", ha dicho.

Mientras, otras CCAA "sabemos para qué lo han empleado: para decir que no existen los Reyes Católicos o cosas similares. No creo que sea un problema del modelo o de devolver competencias al Estado, sino aplicar el modelo al cien por cien", según el consejero.

Para frenarlo, Ossorio propone que "la alta inspección del Estado actúe cuando vea agresiones a la educación".

Respecto a la posibilidad apuntada por la Fiscalía del Estado de incorporar cámaras de vídeo en centros educativos para eventualmente perseguir delitos de abuso sexual en víctimas menores de edad, Ossorio ha considerado que "no debe ser con carácter general".

Según el consejero, "una lectura en profundidad" del informe de la Fiscalía conocido esta semana "muestra que se pone encima de la mesa un debate sobre el problema que hay en este tipo de delitos para conseguir pruebas. Es evidente, porque son hechos que suelen suceder en la intimidad".

Por tanto, y aunque "es cierto que ya hay cámaras ahora mismo en aquellos centros donde se ha decidido colocarlos en zonas comunes", Ossorio considera que "no debe haber cámaras con carácter general en centros educativos", si no que deben ser "un recurso que se pueda utilizar cuando haya una sospecha para casos muy puntuales, y no con carácter general".

Leyendo "de verdad" el informe de la Fiscalía "se ve que no plantea eso, sino un debate sobre el problema para obtener pruebas en este tipo de delitos", ha continuado.

Ossorio se ha referido así a la Memoria de la Fiscalía de 2018, presentada este lunes en la apertura del Año Judicial, que subraya la dificultad de perseguir delitos de abusos sexuales en los que las víctimas son menores de edad por producirse en entornos de estricta intimidad y llevar aparejados un componente de vergüenza.

En ese contexto, la Fiscalía menciona que lo "delicado" de los entornos en los que se producen esos hechos "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas)".