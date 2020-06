El PNV ve "confuso" el acuerdo del Gobierno con Cs y pide "coherencia"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado "confuso" el pacto alcanzado por el Gobierno con Ciudadanos para que apoye la sexta prórroga del estado de alarma y va a consultar con el Ejecutivo por si es "contradictorio" con los acuerdos que firmó el pasado sábado con su partido y con ERC.

"En política hay que tener una mínima coherencia. Es difícil compatibilizar pactos con ERC y PNV y al mismo tiempo con Ciudadanos sobre las mismas materias. Para nosotros es muy difícil compartir acuerdos con alguien que niega nuestra propia existencia", ha manifestado Ortuzar este martes a Telecinco.

El PNV firmó el sábado un acuerdo con el Gobierno para votar mañana a favor de la sexta prórroga del estado de alarma en el Congreso, en el que se establece que la autoridad competente delegada para la adopción y ejecución de medidas en la tercera fase del plan de desescalada de la pandemia de covid-19 será exclusivamente el presidente de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía.

"La movilidad entre comunidades autónomas es lo que se reservaría el Gobierno, pero no es eso lo que está diciendo en el acuerdo con Ciudadanos. Parece que dice que el Gobierno central va a seguir regulando lo que pase más allá del estado de alarma. No creo que eso pueda ser así y que pueda ser compatible con lo que han acordado con nosotros", ha señalado Ortuzar.

El dirigente nacionalista ha afirmado que el PNV pacta "porque otros no lo han hecho", hace lo que considerara mejor para Euskadi e intenta que "no sea malo para los demás", y ha añadido: "No hemos pedido nada para nosotros que no estemos dispuestos a aceptar que lo tengan en otras comunidades".

En este sentido, ha afirmado que su partido va a apoyar que el resto de comunidades autónomas también gestionen el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuestión que acordó el PNV con el Gobierno para Euskadi y Navarra.

"Nosotros vamos a votar que ´sí´ (a la prórroga del estado de alarma) como todas las veces porque creemos que hacía falta una herramienta excepcional, a pesar de que no nos gustaban muchas de las medidas que contenían, ante una situación excepcional. El acuerdo con Ciudadanos nos ha parecido confuso y vamos a consultarlo con el Gobierno por si este acuerdo es contradictorio con el que han firmado con nosotros y con ERC", ha indicado Ortuzar.