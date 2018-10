El PP-A no comparte las palabras de Tejerina porque los niños andaluces son de diez

La dirección del PP andaluz no comparte "en absoluto" las declaraciones de la vicesecretaria sectorial de su partido, Isabel García Tejerina, en las que ha dicho que un niño de diez años en Andalucía sabe lo que uno de ocho años en Castilla y León, ya que defiende que "los niños y los docentes andaluces son de diez".

La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha respondido así en rueda de prensa al ser preguntada por las afirmaciones de Tejerina, que se producen en plena precampaña para las elecciones andaluzas y que han provocado las críticas inmediatas del Gobierno autonómico y de los partidos políticos de la comunidad.

"Lo que sí es cierto que no es de diez es el Gobierno andaluz, que es el que tiene a los niños en aulas prefabricadas, el que no paga a las escuelas infantiles, etcétera", ha indicado López antes de insistir en que no comparten la afirmación de la dirigente de su partido.

Sin embargo, ante el posible efecto de este tipo de declaraciones por la proximidad de las elecciones, ha opinado que los andaluces "saben muy bien quién le ha hecho daño a Andalucía".

Ha indicado que "cuarenta años de socialismo es demasiado" y que han dado para "desmantelar" la sanidad, para que el dinero de los parados se gaste "en prostíbulos, en coca, en juergas" o en caso como los ERE o la investigación de las transferencias a la Agencia IDEA.