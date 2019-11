El PP apela a la unidad frente a la violencia machista, fuera de ideologías

La vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este lunes que para acabar con la violencia machista hay que luchar entre todos, ya que "necesita la unidad del consenso", y ha subrayado que "nada tiene que ver con ideologías".

"Hablamos de una violencia con la que convivimos y por la que entre todos tenemos que seguir trabajando porque queda mucho camino por recorrer", ha dicho Gamarra antes de participar en la manifestación con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la mujer, convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia en las Mujeres.

Gamarra ha recordado que el PP ha difundido un manifiesto en el que, "como no podía ser de otra manera", condena la violencia que se ejerce contra las mujeres, que ya se ha cobrado 52 víctimas después de la mujer asesinada hoy en Tenerife y ha dejado a 43 menores huérfanos.

Ha manifestado que con su participación en la manifestación, el PP quiere trasladar su apoyo y cariño a las víctimas y sus familias, así como el compromiso de una sociedad que debe de seguir trabajando "para erradicar la violencia de género".

"En el día de hoy, además, nosotros trasladamos la necesidad de trabajar y el compromiso del PP de hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora", ha indicado.

La representante del PP ha dicho no querer que haya "ni una sola mujer más asesinada porque no queremos ni una menos" y ha insistido en que hay que seguir reivindicando que "la sociedad, desde la unidad, tiene que seguir trabajando para erradicar esta lacra social que sacude a este país y que no tiene ideología".

Preguntada sobre la actuación del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que ha instado a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista", que, a su juicio, desprotege "a los hombres que sufren violencia de mujeres" y a las mujeres que la sufren "de sus parejas lesbianas", se ha remitido a la respuesta del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.

El regidor ha cargado contra la formación de ultraderecha por "reventar" el acto y negarse a suscribir un paquete de 21 medidas contra la violencia machista.

"El alcalde de Madrid nos ha representado y muy bien a todos los españoles: no se puede ser más contundente como lo ha sido poniendo en su sitio a quién ha hecho esas declaraciones".

Gamarra ha acudido a la manifestación acompañada de otros representantes del PP como el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, y la diputada Marimar Blanco.