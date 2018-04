El PSOE dice que los PGE son incompatibles con el Pacto contra la violencia doméstica

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha acusado al Gobierno de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) incompatibles con el Pacto de Estado contra la violencia de género, ya que solo ha contemplado 80 de los 200 millones necesarios para ponerlo en marcha.

En un comunicado, Calvo ha calificado los PGE de "propios de la derecha" y ha asegurado que "no es que no haya dinero, sino que lo que no hay es voluntad política" por parte del Gobierno para luchar contra la violencia machista.

Con las cuentas presentadas, el Gobierno incumple con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según Calvo, que destaca que son las instituciones "más cercanas que ponen en marcha las políticas de prevención y de auxilio para las víctimas y para sus familiares".

"No podemos aceptar esta mirada sobre España", ha manifestado la responsable del PSOE, que ha anunciado que los presupuestos socialistas son "radicalmente distintos porque refuerzan el Estado del Bienestar y reequilibran las desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen".