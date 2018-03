PSOE: Rajoy no tuvo más remedio que decir algo razonable sobre la huelga japonesa

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha sostenido que las posturas del PP sobre la huelga del 8M están siendo una "carrera de despropósitos" y que al presidente del Gobierno no le quedó más remedio que "decir algo razonable" para "desautorizar" a las políticas que defendieron la huelga japonesa.

"Pasa en política que a veces hay que desautorizar a alguien. Rajoy ha desautorizado a mujeres de su partido que proponían esto (la huelga japonesa) (...) Al presidente Rajoy no le quedó más remedio que decir algo razonable", ha indicado Calvo en TVE.

Rajoy aseguró ayer que no se identifica con la huelga a la japonesa que defienden algunas integrantes de su Ejecutivo y del PP, como la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"El PP en esto, honestamente, no se está enterando, no se está enterando de que el feminismo es obligatorio ya para hacer política en democracia. (...) Lo que no puedes ya es saltarte una realidad que consiste en que las mujeres necesitamos que se garanticen más y mejor nuestros derechos, algunos no los tenemos alcanzados", ha criticado la política socialista.

Calvo ha denunciado que "la derecha de este país se está equivocando" al no incluir el feminismo en sus políticas y ha aseverado que debería proponer su propio modelo ideológico, sea más o menos conservador, con perspectiva de género.

La secretaria de Igualdad del PSOE ha subrayado que es necesario "hacer de todo" para defender los derechos de las mujeres, incluida la huelga de mañana, que es un instrumento "legítimo y necesario".