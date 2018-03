PSOE interpela a M. de Vigo por no defender una educación pública de calidad

El PSOE interpela hoy en el Congreso al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al considerar que el Gobierno no defiende una educación pública de calidad que cuente con financiación adecuada, refuerzo de la equidad y becas suficientes que no exijan mayor esfuerzo académico a quienes no tienen recursos.

"El Gobierno de Rajoy ha supuesto una regresión sin precedentes en términos de calidad educativa" al retroceder en los aspectos que deben garantizar una educación pública de calidad, subraya el grupo parlamentario socialista en el texto de su interpelación urgente.

El mayor factor de igualdad en una sociedad es una educación pública de calidad y para lograrlo es preciso financiarla de forma suficiente, recalcan los socialistas.

También abogan por asegurar una oferta suficiente de plazas educativas, reforzar su equidad, impedir la segregación por sexos o por capacidad, dotar al sistema de estabilidad y garantizar la igualdad de oportunidades con becas.

En su interpelación, el PSOE quiere recordar a Méndez de Vigo que la Lomce fue aprobada en 2016 "sin el más mínimo consenso político ni social", solo con el apoyo del PP, y que se trata de una norma "dictada con objeto de desmantelar la escuela pública y favorecer la privatización del sistema educativo".

El ministro también tendrá que responder en el Pleno del Congreso a dos preguntas del PSOE, una sobre su valoración acerca de que la inversión prevista por el Gobierno en educación sea del 3,67 % del PIB para el año 2020.

Y otra pregunta sobre si considera adecuada la reducción de todas las cuantías de becas en enseñanzas universitarias y no universitarias.

Asimismo, Méndez de Vigo deberá responder a Ciudadanos, que le preguntará sobre cómo piensa el Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en España.